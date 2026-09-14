سرپرست ورزش کرمان با اشاره به لغو مسابقات ماهان‌ران گفت: با توجه به حمایت استاندار کرمان از برگزاری رویداد‌های ورزشی، برنامه‌ریزی برای جایگزینی این مسابقات با یک رویداد ورزشی جدید آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اظهار کرد: لغو مسابقات ماهان‌ران از سوی برگزارکننده، مانع تداوم برنامه‌های ورزشی استان نمی‌شود و با توجه به نظر مساعد استاندار کرمان در حمایت از رویداد‌های ورزشی و توسعه ورزش همگانی، جایگزینی این رویداد در دستور کار اداره‌کل قرار گرفته است.

وی افزود: پیش‌بینی‌های لازم برای اخذ مجوز‌ها و انجام هماهنگی‌های مورد نیاز با دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است تا زمینه برگزاری یک رویداد ورزشی مناسب و در شأن مردم استان فراهم شود.

سلطانی با تأکید بر اینکه هدف اداره‌کل، حفظ فضای نشاط و مشارکت اجتماعی از مسیر ورزش است، گفت: تلاش می‌کنیم با برگزاری رویدادی مناسب، فرصت حضور و همراهی جامعه ورزشی و مردم استان را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم، جزئیات رویداد جایگزین اعلام می‌شود تا جامعه ورزش استان در جریان برنامه جدید قرار گیرد.

برچسب ها: اخبار ورزشی کرمان ، رویدادهای ورزشی
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