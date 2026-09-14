باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان اظهار کرد: لغو مسابقات ماهانران از سوی برگزارکننده، مانع تداوم برنامههای ورزشی استان نمیشود و با توجه به نظر مساعد استاندار کرمان در حمایت از رویدادهای ورزشی و توسعه ورزش همگانی، جایگزینی این رویداد در دستور کار ادارهکل قرار گرفته است.
وی افزود: پیشبینیهای لازم برای اخذ مجوزها و انجام هماهنگیهای مورد نیاز با دستگاههای ذیربط در حال انجام است تا زمینه برگزاری یک رویداد ورزشی مناسب و در شأن مردم استان فراهم شود.
سلطانی با تأکید بر اینکه هدف ادارهکل، حفظ فضای نشاط و مشارکت اجتماعی از مسیر ورزش است، گفت: تلاش میکنیم با برگزاری رویدادی مناسب، فرصت حضور و همراهی جامعه ورزشی و مردم استان را فراهم کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن برنامهریزیها و هماهنگیهای لازم، جزئیات رویداد جایگزین اعلام میشود تا جامعه ورزش استان در جریان برنامه جدید قرار گیرد.