سخنگوی کرملین، روز دوشنبه در نشست خبری در مسکو اعلام کرد که وضعیت در بازار‌های جهانی نفت در سایه بی‌ثباتی در خلیج فارس به‌سرعت رو به وخامت است.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، امروز دوشنبه اعلام کرد که وضعیت در بازار‌های جهانی نفت در سایه بی‌ثباتی در خلیج فارس به‌سرعت رو به وخامت است و حجم عظیمی از نفت از عرضه بین‌المللی خارج می‌شود.

پسکوف در یک نشست خبری در مسکو گفت: «حجم عظیمی از نفت از بازار خارج می‌شود.»

او با اشاره به حمله پهپادی اخیر به خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی تصریح کرد: «تنها با اختلال در خط لوله نفتی عربستان، بیش از ۴ درصد از عرضه از بازار جهانی حذف شده است. این پیامد‌های جدی دارد و برای اقتصاد‌های جهانی نگرانی ایجاد می‌کند.»

پسکوف همچنین گفت که روسیه برای تضمین عرضه کافی به بازار داخلی خود، ممنوعیت صادرات فراورده‌های نفتی را اعمال کرده است.

سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: «با اطمینان از اشباع بازار داخلی ما، موضوع لغو این ممنوعیت روی دستور کار قرار می‌گیرد و سپس حجم اضافی فرآورده‌های نفتی دوباره به بازار‌های جهانی هدایت خواهد شد.»

به گفته پسکوف، حذف فراورده‌های نفتی روسیه از صادرات بین‌المللی نیز بر بازار‌های جهانی تأثیر می‌گذارد.

منبع: تاس

برچسب ها: دیمیتری پسکوف ، عرضه نفت
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