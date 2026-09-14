بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: مولوی گرگیج، از علمای اهلسنت، در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف قرار گرفته و ترور شد.
سرهنگ نوری افزود: پس از اعلام این حادثه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و بررسیهای اولیه و اقدامات تخصصی برای روشن شدن ابعاد این اقدام را آغاز کردند.
این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس قرار گرفته و تحقیقات انتظامی و اطلاعاتی در این خصوص ادامه دارد.
جزئیات بیشتر درباره این حادثه و وضعیت مولوی گرگیج پس از تکمیل بررسیها اطلاعرسانی خواهد شد.