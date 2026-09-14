مولوی یوسف گرگیچ امام جماعت اهل سنت مسجد محمد رسول‌الله شهرستان زاهدان توسط افراد ناشناس به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان گفت: مولوی گرگیج، از علمای اهل‌سنت، در شهر زاهدان توسط افراد مسلح هدف قرار گرفته و ترور شد.

 سرهنگ نوری افزود: پس از اعلام این حادثه، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شده و بررسی‌های اولیه و اقدامات تخصصی برای روشن شدن ابعاد این اقدام را آغاز کردند.

 این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این اقدام در دستور کار پلیس قرار گرفته و تحقیقات انتظامی و اطلاعاتی در این خصوص ادامه دارد.

 جزئیات بیشتر درباره این حادثه و وضعیت مولوی گرگیج پس از تکمیل بررسی‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

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برچسب ها: شهادت ، امام جماعت ، اهل سنت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
دیوارهای مرزی استانهای وهابی نشین مثل سیستان و بلوچستان و کردستان باید دو ردیفه و با فاصله دو کیلومتر از هم باشه تا تروریستا نتونن بیان و برن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
من یک بچه شیعه هستم.خدا رحمت کند این عالم سنی شهید را.
شیعه و سنی در ایران عزیز متحد با هم تو دهن آمریکا واسرائیل میزنه.
درود بر سنی و شیعه.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
خدا لعنتشون کنه. باید به اشد مجازات برسند این تروریست ها
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
دشمن بدنبال تفرقه افکنی و بر هم زدن وحدت بین برادران اهل سنت و تشیع هستند و باید در مقابل توطئه های دشمنان کور دل هوشیار بود و عوامل ترور رو به اشد مجازات محاکمه کرد.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
روحشان قرین رحمت الهی.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
خدا لعنتشون کنه تروریستی های بیشرف و از خدا بیخبر
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۵ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😢😢😢😢😢😢😢🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤😭😭😭😭😭😭😭
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
برادرکشی سوغات غرب !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
با اینکار عاملان اسرائیل به دنبال تفرقه افکنی و ماهیگیری اند
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
دولت ایران باید به شدت به دولت پاکستان در مورد مرزهای پر تردد تروریست و اشرار تذکر جدی بدهد ...
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
استان عزیز سیستان و بلوچستان ایران بخاطر مرز مشترک با پاکستان و افغانستان ،
تروریست وقاچاقچی زیاد داره و دائم نیروهای امنیتی درگیر این اشرارند .
ترور می‌کنند وشیعه وسنی هم برایشان فرقی ندارد .
روح این شهید اهل سنت شاد .
۱
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۰:۴۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تسلیت بلوچستان
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
یک بار برای همیشه زاهدان را باید از اشرار پاکسازی کرد
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