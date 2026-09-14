باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه برنامه‌ریزی برای آغاز عملیات عمره مفرده ۱۴۰۵، ویزای عوامل اجرایی ذی‌ربط صادر شده است و این تیم طی روز‌های آینده با هدف فراهم‌سازی مقدمات لازم برای حضور و ارائه خدمات به زائران ایرانی، راهی عربستان خواهند شد.

این عوامل در مدت حضور خود در عربستان، ضمن پیگیری و نهایی‌سازی قرارداد‌های مرتبط با عملیات عمره، هماهنگی‌های لازم را برای فراهم شدن شرایط میزبانی از زائران کشورمان انجام خواهند داد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پس از نهایی شدن مقدمات اجرایی و فراهم شدن شرایط لازم، به زودی عملیات اعزام زائران ایرانی به عمره مفرده آغاز خواهد شد.

در این دوره از اعزام‌های عمره مفرده، سعی بر ارتقای سطح خدمات و بهبود کیفیت سفر زائران است که مراتب مد نظر تیم اعزامی می‌باشد.

با نهایی شدن هماهنگی‌های اجرایی و اعلام جزئیات، اطلاعات مربوط به نحوه ثبت‌نام، اولویت‌ها، کاروان‌ها، هزینه و زمان‌بندی اعزام‌ها از سوی شرکت‌های دارای مجوز از سازمان حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت