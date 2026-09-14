باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - میلیونها کاربر در سراسر جهان با مشکل افت عملکرد و کندی ناگهانی گوشیهای هوشمند قدیمی خود مواجه هستند؛ مسئلهای که بسیاری را به فکر خرید دستگاه جدید و تحمیل هزینههای اضافی میاندازد. با این حال، کارشناسان فناوری تأکید میکنند که کاهش سرعت لزوماً به معنای پایان عمر مفید دستگاه نیست، بلکه اغلب ناشی از انباشت دادهها و نرمافزارهایی است که فشار زیادی به سیستم وارد میکنند.
برای بازیابی کارایی و سرعت پاسخدهی گوشی و بازگرداندن حسوحال یک دستگاه نو به آن، کارشناسان این هفت راهکار ساده و کاربردی را پیشنهاد میکنند:
۱- راهاندازی مجدد (Restart) دورهای دستگاه: ریاستارت کردن به پاکسازی حافظه رم (RAM) و بستن برنامههایی که در پسزمینه اجرا میشوند، کمک میکند.
۲- حذف برنامههای بلااستفاده: آزادسازی فضای ذخیرهسازی، بار کاری پردازنده گوشی را کاهش داده و عملکرد کلی سیستم را بهبود میبخشد.
۳- پاکسازی دادههای موقت (کش/Cache): انباشت فایلهای موقتِ برنامهها و وبسایتها میتواند سرعت کار با گوشی را کاهش دهد؛ بنابراین توصیه میشود این فایلها را بهطور منظم از طریق بخش تنظیمات حافظه (Storage) پاک کنید.
۴- غیرفعال کردن بهروزرسانیها و دانلودهای خودکار: این فرآیندها در پسزمینه اجرا شده و بدون اطلاع کاربر، منابع پردازنده و حافظه را مصرف میکنند.
۵- کاهش جلوههای بصری و انیمیشنها: میتوانید از طریق بخش «گزینههای توسعهدهنده» (Developer Options)، سرعت انتقال صفحات و انیمیشنهای رابط کاربری را تنظیم یا غیرفعال کنید تا سرعت پاسخدهی صفحه افزایش یابد.
۶- بهروزرسانی سیستمعامل: بهروزرسانیهای منظم، اصلاحات نرمافزاری لازم را فراهم میکنند که موجب بهبود مدیریت منابع دستگاه و رفع آسیبپذیریهای امنیتی میشود.
۷- بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset): پاک کردن تمام دادهها و بازگرداندن دستگاه به وضعیت اولیه، فایلهای مخرب و بقایای نرمافزاری را حذف میکند؛ البته پیش از انجام این کار، تهیه نسخه پشتیبان (بکآپ) از فایلهای مهم ضروری است.
منبع: الیوم السابع