برای درمان پیری دستگاه‌های الکترونیک و رفع مشکل کندی عملکرد آن، راه‌های علمی متعددی وجود دارد.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان با مشکل افت عملکرد و کندی ناگهانی گوشی‌های هوشمند قدیمی خود مواجه هستند؛ مسئله‌ای که بسیاری را به فکر خرید دستگاه جدید و تحمیل هزینه‌های اضافی می‌اندازد. با این حال، کارشناسان فناوری تأکید می‌کنند که کاهش سرعت لزوماً به معنای پایان عمر مفید دستگاه نیست، بلکه اغلب ناشی از انباشت داده‌ها و نرم‌افزار‌هایی است که فشار زیادی به سیستم وارد می‌کنند.

برای بازیابی کارایی و سرعت پاسخ‌دهی گوشی و بازگرداندن حس‌وحال یک دستگاه نو به آن، کارشناسان این هفت راهکار ساده و کاربردی را پیشنهاد می‌کنند:

۱- راه‌اندازی مجدد (Restart) دوره‌ای دستگاه: ری‌استارت کردن به پاکسازی حافظه رم (RAM) و بستن برنامه‌هایی که در پس‌زمینه اجرا می‌شوند، کمک می‌کند.

۲- حذف برنامه‌های بلااستفاده: آزادسازی فضای ذخیره‌سازی، بار کاری پردازنده گوشی را کاهش داده و عملکرد کلی سیستم را بهبود می‌بخشد.

۳- پاکسازی داده‌های موقت (کش/Cache): انباشت فایل‌های موقتِ برنامه‌ها و وب‌سایت‌ها می‌تواند سرعت کار با گوشی را کاهش دهد؛ بنابراین توصیه می‌شود این فایل‌ها را به‌طور منظم از طریق بخش تنظیمات حافظه (Storage) پاک کنید.

۴- غیرفعال کردن به‌روزرسانی‌ها و دانلود‌های خودکار: این فرآیند‌ها در پس‌زمینه اجرا شده و بدون اطلاع کاربر، منابع پردازنده و حافظه را مصرف می‌کنند.

۵- کاهش جلوه‌های بصری و انیمیشن‌ها: می‌توانید از طریق بخش «گزینه‌های توسعه‌دهنده» (Developer Options)، سرعت انتقال صفحات و انیمیشن‌های رابط کاربری را تنظیم یا غیرفعال کنید تا سرعت پاسخ‌دهی صفحه افزایش یابد.

۶- به‌روزرسانی سیستم‌عامل: به‌روزرسانی‌های منظم، اصلاحات نرم‌افزاری لازم را فراهم می‌کنند که موجب بهبود مدیریت منابع دستگاه و رفع آسیب‌پذیری‌های امنیتی می‌شود.

۷- بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset): پاک کردن تمام داده‌ها و بازگرداندن دستگاه به وضعیت اولیه، فایل‌های مخرب و بقایای نرم‌افزاری را حذف می‌کند؛ البته پیش از انجام این کار، تهیه نسخه پشتیبان (بک‌آپ) از فایل‌های مهم ضروری است.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: گوشی ، دستگاه قدیمی ، کندی سرعت اینترنت
خبرهای مرتبط
مرضیه خوبیاری؛
سنگین شدن سایه اینترنت در روستای تیدر شهرستان بشاگرد
شهروند خبرنگار خراسان شمالی؛
کندی سرعت اینترنت معضلی برای شهروندان سنخواست
معاون آموزش و پرورش استان قم؛
۸۰ درصد مشکلات برنامه شاد در قم مربوط به پهنای باند است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برنامه درسی ۱۲ پایه تغییر می‌یابد
تقویت مسیرهای بین‌المللی ارتباطات برای مقابله با حملات سایبری و اختلالات شبکه
رتبه سوم ایران در درمان ناباروری/ انجام واکسیناسیون کامل در کشور
همه چیز در مورد هوش مصنوعی؛ چگونه پدید آمد و چه خطرات و منافعی دارد؟
سامانه پشتیبانی داروخانه‌ها در میز خدمت الکترونیک غذا و دارو راه‌اندازی شد
کشف مکانیسم اختلالی که منجر به تشکیل لخته‌های خونی خطرناک می‌شود
فراتر از رژیم غذایی؛ یک عامل پنهان که می‌تواند منجر به چاقی شود
تشکیل انجمن شهاب‌سنگ یک نیاز ملی است
جهش سرانه فضای آموزشی تهران؛ از رتبه ۱۹ به ۱۲ با افتتاح ۷۵ مدرسه جدید + فیلم
شگفتانه گوگل برای علاقمندان به تناسب اندام: تجهیز ردیاب جدید Fitbit به سیستم‌عامل Wear OS
آخرین اخبار
راه اندازی یک مدل هوش مصنوعی جدید توسط ناسا و IBM برای مطالعه ماه
ممنوعیت تزریق بوتاکس در زنان باردار/ اثر‌بخشی تزریق بوتاکس در افراد بالای ۳۰ سال + فیلم
ارجاع پرونده مدیریت آموزش‌وپرورش رباط‌کریم به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری
شگفتانه گوگل برای علاقمندان به تناسب اندام: تجهیز ردیاب جدید Fitbit به سیستم‌عامل Wear OS
جهش سرانه فضای آموزشی تهران؛ از رتبه ۱۹ به ۱۲ با افتتاح ۷۵ مدرسه جدید + فیلم
۵ ماده غذایی قرمز و بنفش که ممکن است به سلامت قلب کمک کنند
چرا دانشمندان به دنبال سیگنال‌هایی از تمدن‌های فرازمینی هستد؟
تشکیل انجمن شهاب‌سنگ یک نیاز ملی است
رتبه سوم ایران در درمان ناباروری/ انجام واکسیناسیون کامل در کشور
فراتر از رژیم غذایی؛ یک عامل پنهان که می‌تواند منجر به چاقی شود
برنامه درسی ۱۲ پایه تغییر می‌یابد
۸۰۴ مدرسه پایتخت نیازمند تخریب و بازسازی است
سامانه پشتیبانی داروخانه‌ها در میز خدمت الکترونیک غذا و دارو راه‌اندازی شد
همه چیز در مورد هوش مصنوعی؛ چگونه پدید آمد و چه خطرات و منافعی دارد؟
 منشأ ۳ I/ATLAS، سومین جرم بین‌ستاره‌ای شناخته‌شده کشف شد
کشف مکانیسم اختلالی که منجر به تشکیل لخته‌های خونی خطرناک می‌شود
تقویت مسیرهای بین‌المللی ارتباطات برای مقابله با حملات سایبری و اختلالات شبکه