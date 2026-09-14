باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - نشست هم‌اندیشی رؤسا و اساتید دانشگاه‌های استان لرستان با هدف بررسی مسائل و چالش‌های پیش‌روی مراکز آموزش عالی، تقویت تعامل میان دانشگاه و مجموعه‌های اجرایی و امنیتی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان برای پیشبرد اهداف علمی و توسعه‌ای استان برگزار شد.

در این نشست که با حضور مسئولان دانشگاهی و فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان برگزار شد، موضوعاتی همچون آغاز سال تحصیلی جدید، وضعیت دانشجویان، نقش دانشگاه‌ها در تحولات اجتماعی و فرهنگی، مقابله با تهدید‌های دشمن و ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آغاز سال تحصیلی با حضور بیش از ۵۰ هزار دانشجو در لرستان

رئیس دانشگاه لرستان در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی جدید، از حضور بیش از ۵۰ هزار دانشجو در کلاس‌های درس دانشگاه‌های استان خبر داد.

وی اظهار کرد: در سال تحصیلی امسال، بیش از ۵۰ هزار دانشجو در لرستان به‌صورت حضوری کلاس‌های درس خود را آغاز می‌کنند.

این آمار نشان‌دهنده جایگاه مهم دانشگاه‌ها در ساختار علمی، فرهنگی و اجتماعی استان است؛ موضوعی که ضرورت توجه جدی به زیرساخت‌های آموزشی، رفاهی و فرهنگی و همچنین فراهم‌کردن بستر مناسب برای فعالیت‌های علمی و پژوهشی دانشجویان را دوچندان می‌کند.

رئیس دانشگاه لرستان همچنین بر اهمیت هم‌اندیشی و تعامل میان رؤسای دانشگاه‌ها و اساتید برای شناسایی مسائل موجود و ارائه راهکار‌های مؤثر تأکید کرد.

سردار باقری: تاکتیک دشمن، ایجاد تفرقه در دانشگاه‌هاست

سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت دانشگاه‌ها در تحولات جامعه، گفت: امروز تاکتیک دشمن، ایجاد تفرقه در دانشگاه‌هاست.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌ها از مهم‌ترین مراکز تولید علم، اندیشه و تربیت نیروی انسانی متخصص به شمار می‌روند، بر ضرورت هوشیاری جامعه دانشگاهی در برابر توطئه‌ها و برنامه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرد.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان افزود: حفظ انسجام، همدلی و وحدت در محیط‌های دانشگاهی، نقش مهمی در خنثی‌سازی تهدید‌ها و تقویت توان علمی و اجتماعی کشور دارد.

تأکید بر نقش نخبگان در موفقیت نیرو‌های مسلح

سردار باقری در بخش دیگری از سخنان خود، موفقیت نیرو‌های مسلح را در گرو بهره‌مندی از ظرفیت نخبگان دانست و بر ضرورت استفاده از توان علمی و تخصصی این قشر تأکید کرد.

وی اظهار کرد: موفقیت نیرو‌های مسلح به بهره‌مندی از نخبگان وابسته است و باید از ظرفیت نخبگان استفاده کرد.

این سخنان بر اهمیت ارتباط مؤثر میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مجموعه‌های دفاعی و اجرایی کشور تأکید دارد؛ ارتباطی که می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌گیری از دانش روز، ایده‌های نوآورانه و توان تخصصی جوانان و اساتید دانشگاه در مسیر حل مسائل کشور باشد.

نشست هم‌اندیشی رؤسا و اساتید دانشگاه‌های لرستان در شرایطی برگزار شد که دانشگاه‌ها علاوه بر ایفای نقش در آموزش و پژوهش، مسئولیت مهمی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیت نیروی انسانی متخصص بر عهده دارند.

بررسی چالش‌های سال تحصیلی جدید، تقویت ارتباط میان مسئولان دانشگاهی و استفاده از ظرفیت نخبگان از جمله محور‌های مهم این نشست بود

تأکید مسئولان بر ضرورت حفظ انسجام در محیط‌های دانشگاهی و بهره‌گیری از توان علمی نخبگان، نشان‌دهنده اهمیت نقش دانشگاه‌ها در تقویت سرمایه انسانی و پیشبرد اهداف توسعه‌ای استان لرستان است.

با آغاز سال تحصیلی جدید و حضور بیش از ۵۰ هزار دانشجو در کلاس‌های درس، انتظار می‌رود تعامل و هم‌افزایی میان دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول، زمینه‌ساز رفع چالش‌ها، ارتقای کیفیت آموزش و تقویت فعالیت‌های علمی و فرهنگی در استان شود.