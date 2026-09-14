بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، میزبان علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در پاریس بود.
مکرون در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که پیگیری ثبات در خاورمیانه همچنین شامل «دفاع از منافع مردم فرانسه» است.
او گفت: «تأمین امنیت عرضه انرژی ما از طریق تلاش برای کاهش تنش و توسعه مسیرهای جایگزین برای تنگه هرمز به معنای کاهش فشار بر قیمتهای پمپ بنزین است.»
«تعمیق همکاری دفاعی و امنیتی ما با شرکایمان به معنای ادامه دادن مشترک مبارزه بیامان با تروریسم است.»
قرار است الزیدی بعداً به آلمان سفر کند.
منبع: الجزیره