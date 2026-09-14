باشگاه خبرنگاران جوان - پژمان شفیعی شهردار صدرا در جلسه با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با اشاره به شکلگیری این شهر با هدف پذیرش سرریز جمعیت شیراز اظهار کرد: صدرا در ابتدا برای جمعیتی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار نفر پیشبینی شده بود، اما در طول سالهای گذشته ظرفیتهای مختلفی مانند دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی، بیمارستان سوختگی، حوزه پیوند اعضا، باغشهرها و شرایط آبوهوایی مناسب در این شهر شکل گرفته است.
او افزود: این ظرفیتها میتوانستند در کنار یکدیگر یک زنجیره ارزش برای توسعه صدرا ایجاد کنند، اما تاکنون بسیاری از مجموعهها به شکل جزیرهای فعالیت کردهاند و همین موضوع باعث شده با وجود گذشت بیش از ۳۰ سال از عمر صدرا، این شهر آنطور که باید به بلوغ خود نرسد.
شفیعی با تأکید بر اینکه مدیریت شهری بهتنهایی قادر به حل مشکلات صدرا نیست، گفت: دانشگاهها، مردم، نخبگان، مطالبهگران، کنشگران و دستگاههای اداری و دولتی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بتوان مشکلات شهر را حل کرد.
شهردار صدرا با اشاره به عقبماندگی شهر در برخی حوزهها ادامه داد: امروز در حوزه حملونقل، سرانههای خدماتی، خلق ثروت، منابع و مولدسازی با مشکلاتی مواجه هستیم و بسیاری از مسائل طی سالهای گذشته انباشته شده است، اما این مشکلات با وجود سخت بودن، قابل حل است و نیازمند همکاری مجموعههای مختلف هستیم
دانشگاه آزاد بخشی از هویت صدراست
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز با تأکید بر نقش این دانشگاه در شکلگیری و توسعه صدرا گفت: ما هویت خودمان را در شهر صدرا میبینیم و دانشگاه آزاد شیراز در عمل با پردیس صدرا شناخته میشود، چراکه تقریباً ۹۰ درصد مجموعههای دانشگاه در این محدوده قرار دارد.
قائدی افزود: دانشگاه آزاد شیراز حدود ۳۱ هزار دانشجو دارد که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد آنها در مجموعه صدرا حضور دارند و بخش قابل توجهی از واحدها و دانشکدههای دانشگاه در این محدوده مستقر هستند.
او با بیان اینکه دانشگاه آزاد را باید بهعنوان بخشی از مجموعه صدرا دید، ادامه داد: دانشگاه آزاد در آبادانی این شهر نقش داشته و هر جا که توانسته در کنار مجموعه شهری صدرا بوده است.
استفاده از ظرفیت دانشگاه برای آموزش کارکنان شهرداری
معاون توسعه منابع انسانی شهرداری صدرا نیز در این نشست بر استفاده از ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه آزاد برای توانمندسازی کارکنان شهرداری تأکید کرد.
شهریاری اظهار کرد: در بحث آموزش پرسنل میتوانیم از ظرفیت دانشگاه در موضوعات آموزشی شهرسازی و همچنین مباحث مرتبط با مسائل مالی، فرهنگی و خدمات استفاده کنیم.
او افزود: برای برگزاری دورههای توانمندسازی میتوان با توجه به سرفصلهای مورد نیاز شهرداری، از ظرفیت اساتید و فضای دانشگاه استفاده کرد. ارائه گواهی برای این دورهها نیز میتواند در روند توانمندسازی کارکنان مؤثر باشد.
منبع: شهرداری صدرا