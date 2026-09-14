شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مسابقه میدان یار در شهر شهباز شهرستان شازند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدان یا رروایتی از شب‌هایی است که خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در کنار هم، مهارت، همدلی و مسئولیت‌پذیری را تمرین می‌کنند؛ رویدادی است که رقابت را به فرصتی برای ساختن جامعه‌ای توانمندتر و امیدوارتر تبدیل کرده است. به همین منظور در حاشیه قرار‌های شبانه، مردم انقلابی شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی روایتی ازمهارت، آمادگی و هماهنگی اعضای تیم بانوانِ میدان‌دار را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به اشتراک گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

منبع: زهرا رمضانی - مرکزی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
خریداران خودروی کوییک همچنان در انتظار تحویل خودرو
تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه + عکس و فیلم
میدان داری مردم انقلابی میانه در قرار‌های شبانه + فیلم
حضور با صلابت مردم انقلابی دیباج در میدان مقاومت + فیلم
آخرین اخبار
تجمع با شکوه مردم انقلابی هریس در قرار‌های شبانه + عکس و فیلم
میدان داری مردم انقلابی میانه در قرار‌های شبانه + فیلم
حضور با صلابت مردم انقلابی دیباج در میدان مقاومت + فیلم
خریداران خودروی کوییک همچنان در انتظار تحویل خودرو
حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت + عکس
حضور حماسی مردم انقلابی بروجرد در قرار شبانه + عکس
گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر