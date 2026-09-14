شهروندخبرنگار ما فیلمی از برگزاری مسابقه میدان یار در شهر شهباز شهرستان شازند را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - میدان یا رروایتی از شبهایی است که خانوادهها، جوانان و نوجوانان در کنار هم، مهارت، همدلی و مسئولیتپذیری را تمرین میکنند؛ رویدادی است که رقابت را به فرصتی برای ساختن جامعهای توانمندتر و امیدوارتر تبدیل کرده است. به همین منظور در حاشیه قرارهای شبانه، مردم انقلابی شهر شهباز از توابع شهرستان شازند استان مرکزی روایتی ازمهارت، آمادگی و هماهنگی اعضای تیم بانوانِ میداندار را به نمایش گذاشتند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به اشتراک گذاشتند که مشاهده میکنید.
منبع: زهرا رمضانی - مرکزی
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