مناطق آزاد یک فرصت برای اقتصاد کشور هستند+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسین فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با اشاره به برخی تصمیمات اتخاذشده در دولت درباره مناطق آزاد اظهار کرد: مناطق آزاد تا حدی مظلوم واقع شده‌اند. به عنوان نمونه، در یکی از جلسات هیئت دولت، موضوعی از سوی یکی از استانداران یا نمایندگان دولت مطرح شد که در نهایت به مصوبه هیئت دولت تبدیل شد، در حالی که اجرای آن در منطقه آزاد ماکو برای مناطق آزاد بار مالی ایجاد می‌کرد و ما از آن اطلاعی نداشتیم.

وی افزود: در چنین شرایطی بخشی از مسئولیت‌ها و اختیارات مناطق آزاد نیز از این مناطق گرفته می‌شود، در حالی که انتظار ما این است که در شرایط جنگ اقتصادی، به مناطق آزاد اعتماد بیشتری شود.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه کشور درگیر یک جنگ اقتصادی است، گفت: دشمن در جنگ مستقیم نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند و با توجه به رشادت‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، از جمله اقدامات رهبر انقلاب، دولت و سرداران، نتوانستند اهداف خود را محقق کنند؛ اما امروز جنگ اقتصادی به صورت مستقیم و تن‌به‌تن جریان دارد.

فروزان ادامه داد: در چنین شرایطی از دولت می‌خواهیم به مناطق آزاد، مناطق ویژه و بخش خصوصی اعتماد کند. به ما زمان و اختیار بدهید و در مقابل این اختیارات، مسئولیت نیز از ما بخواهید. اطمینان می‌دهم که شرمنده دولت نخواهیم شد و با تمام توان تلاش خواهیم کرد بخشی از مشکلات کشور را حل کنیم.

وی با پیشنهاد افزایش حضور بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری مناطق آزاد گفت: اگر روزی این امکان فراهم شود، پیشنهاد می‌کنم از میان پنج عضو، حداقل دو نفر از بخش خصوصی باشند. فعالان بخش خصوصی می‌توانند کمک قابل توجهی به مناطق آزاد کنند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور افزود: به جای اینکه مسئولان دولتی به دنبال جذب سرمایه‌گذار باشند، می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد؛ چراکه فعالان این بخش ارتباطات و توانمندی بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار دارند و می‌توانند در این زمینه بسیار راحت‌تر و مؤثرتر عمل کنند.

فروزان با تأکید بر اینکه مناطق ویژه اقتصادی یک فرصت برای کشور هستند، گفت: متأسفانه هر روز در مسائل ارزی با موانعی مواجه هستیم. حتی بانک مرکزی در برخی موارد به دنبال ایجاد محدودیت برای مناطق آزاد و ویژه است.

وی ادامه داد: در آخرین گفت‌وگویی که به صورت تلفنی با مسئولان بانک مرکزی داشتیم، مطرح شد که قرار است ارز مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی به طور کامل قطع شود. حداقل درخواست ما این است که برای یک مدت مشخص، اجازه داده شود منشأ پول در مناطق آزاد مشخص نشود تا بتوانیم ظرفیت واقعی این مناطق را در جذب منابع ارزی و ورود دلار به کشور نشان دهیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور تأکید کرد: بخش خصوصی واقعاً می‌تواند در شرایط فعلی به اقتصاد کشور کمک کند. درخواست ما از دولت این است که به مناطق آزاد، مناطق ویژه و بخش خصوصی اعتماد کند.

فروزان در پایان گفت: در مقابل این اعتماد نیز تلاش خواهیم کرد مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام دهیم و شرمنده اعتماد دولت، مردم و خون شهدا نشویم.