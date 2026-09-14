باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - علی دارابی، قائم‌مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور، در این مراسم با اشاره به چالش‌های خطیر یک سال اخیر و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمنان اظهار کرد: ایران عزیز در این برهه هدف هجمه‌های سنگین قدرت‌های سلطه‌گر از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ تجاوزاتی که به بمباران بیش از ۱۴ هزار نقطه در سراسر کشور و شهادت بیش از ۴ هزار تن از هم‌وطنان شریف انجامید.

وی با اشاره به نقض آشکار معاهدات بین‌المللی در حوزه حفاظت از میراث بشری تصریح کرد: در جریان این تجاوزات، ۱۴۹ بنای تاریخی کشور دچار آسیب شد که این اقدام نقض صریح تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر حفاظت از اموال فرهنگی است. با این حال، با تدابیر پیشگیرانه و جان‌فشانی خادمان این عرصه، حتی یک شیء تاریخی آسیب ندید و از مواریث ملی و تمدنی کشور همچون جان صیانت شد.

معاون میراث‌فرهنگی کشور با تبیین گفتمان این دوره از همایش به مؤلفه‌های قوام‌بخش هویت ایرانی–اسلامی پرداخت و افزود: راز ایستادگی استوار ملت ایران در گستره تاریخ، بر دو ستون بنیادین «باورمندی دینی» و «زبان فاخر فارسی» استوار بوده است؛ ارکانی که همواره در بزنگاه‌های تاریخی، سدّی تسخیرناپذیر در برابر بیگانگان ساخته‌اند.

دارابی با تأکید بر پیشینه دیوانی و فرهنگی زبان و ادب فارسی خاطرنشان کرد: زبان فارسی از سده‌های متمادی محور انسجام، کتابت و زبان اداری و دیوانی این سرزمین بوده و در بلندای تاریخ همواره درخشیده است. با اتکا به این پیوستگی تاریخی، ظرفیت عظیم هویتی و مواریث کم‌نظیر معنوی، بی‌گمان باید ایران را امپراتوری عقل، اندیشه و فرزانگی نامید.

قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی در پایان، تجلیل از نخبگان و سرآمدان عرصه میراث‌فرهنگی را ضرورتی تمدن‌ساز دانست و تأکید کرد: پاسداشت مقام پیشکسوتان و مفاخر، سنتی ارزشمند و متأثر از سنت حسنه نبوی است، چراکه تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی، در حقیقت تعظیم در برابر تاریخ، تمدن، هویت و افق درخشان و امیدبخش ایران بزرگ است.