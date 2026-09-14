سرمربی تیم ملی هندبال گفت: با وجود جوان شدن تیم، برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا تلاش می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی -  نناد کلاییچ پس از مراسم اعزام تیم ملی هندبال ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: تیم ملی جوان شده و کار دشواری در پیش دارد، اما بازیکنان باانگیزه و توانمندی در اختیار داریم و امیدواریم بتوانند در این رقابت‌ها عملکرد قابل قبولی داشته باشند.

وی افزود: بهترین بازیکنان ایران را در اختیار داریم و معتقدم می‌توانیم در ناگویا برای کسب مدال بجنگیم. غیبت یکی از بازیکنان شاخص هندبال ایران می‌تواند روی شرایط تیم تأثیرگذار باشد، اما کادر فنی و بازیکنان تلاش می‌کنند از ظرفیت موجود بهترین استفاده را ببرند و با تمام توان در مسابقات حاضر شوند.

کلاییچ درباره روند آماده‌سازی تیم نیز گفت: برنامه آماده‌سازی با توجه به شرایط مختلف، از جمله فرآیند صدور ویزا، کوتاه‌تر از برنامه اولیه شد، اما مسئولان فدراسیون و کادر فنی تلاش کردند تیم با آمادگی مناسب راهی مسابقات شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا بهترین عملکرد خود را ارائه دهند و بتوانند به نتیجه‌ای ارزشمند دست پیدا کنند

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برچسب ها: هندبال ، ناگویا
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