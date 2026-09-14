باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - سیدرضا صالحیامیری در پنجمین آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراثفرهنگی گفت:در برابر همه شهدایی که جان و خون خود را دادند تا یک ملت احساس امنیت، شرافت، غیرت و غرور داشته باشد، سر تعظیم فرود میآوریم.
وی با اشاره به حضور غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در این مراسم، از شهیده زهرا حدادعادل یاد کرد و گفت: ایشان سرمایه گرانقدر علمی ایران بودند و ما در دانشگاه شاهد دانش، فضیلت، علم، ادب و اخلاق ایشان بودیم.
وزیر میراث فرهنگی افزود: زهرا حدادعادل شخصیتی علمی، بافضیلت، دانشمند و اخلاقمدار بود و حضور علمی ایشان در بالاترین تراز، نشاندهنده این حقیقت است که میان فعالیتهای اجتماعی و سیاسی و برخورداری از دانش و فضیلت علمی هیچ تعارضی وجود ندارد.
صالحیامیری در ادامه با طرح این پرسش که چرا جامعه ایران تا این اندازه نسبت به فرهنگ، میراث و ارزشهای ملی حساس است، اظهار کرد: همه ما دلبسته ایران و وابسته به اسلام هستیم و افتخار میکنیم که زبان فارسی یکی از ستونهای پایدار تداوم حیات ایران است.
وی فرهنگ را دارای چهار ثمره اساسی دانست و گفت: نخستین ثمره فرهنگ، انسجامبخشی است. فرهنگ دلها را به یکدیگر نزدیک میکند و موجب همزبانی، همدلی، همنوایی و همدردی میشود. اگر جامعه ایران امروز از انسجام برخوردار است، به دلیل فرهنگی و فرهیخته بودن این جامعه است.
وزیر میراث فرهنگی، شخصیتآفرینی را دومین ثمره فرهنگ عنوان کرد و افزود: اگر امروز از جامعه ایران به عنوان جامعهای با شخصیت یاد میکنیم، ریشههای آن در غنای فرهنگی این سرزمین است.
صالحیامیری هویتبخشی را سومین کارکرد فرهنگ دانست و تصریح کرد: هویت، ارزشهای بنیادی جامعه و ستون مقاوم آن است. وقتی از ایران سخن میگوییم، از هویت خود سخن میگوییم؛ وقتی از سعدی، حافظ، مولانا و دیگر مشاهیر ایران یاد میکنیم، در حقیقت از هویت ایرانی سخن گفتهایم.
وی زبان فارسی را یکی از عناصر اصلی هویت ایرانی برشمرد و با قدردانی از فعالیتهای بنیاد سعدی گفت: امروز بنیاد سعدی در کشورهای مختلف از روسیه و حوزه خلیج فارس تا اروپا و چین، به آموزش زبان فارسی میپردازد و این اقدام بزرگی در مسیر تقویت هویت ایرانی است.
وزیر میراث فرهنگی، سازگاری اجتماعی را چهارمین ثمره فرهنگ عنوان کرد و گفت: مفاهیمی مانند عاطفه، انسانیت و اخلاق در میان ایرانیان، ریشه در فرهنگ ایرانی دارد؛ بنابراین فرهنگ روح یک ملت است و از این منظر میتوان فرهنگ را چشمه جوانی دانست که انسانهای تشنه در مسیر حرکت خود از آن سیراب میشوند.
صالحیامیری با اشاره به تعبیر رهبر شهید درباره فرهنگ به عنوان اکسیژن جامعه اظهار کرد: فقدان فرهنگ با فقدان حیات اجتماعی گره خورده است و این نکته اهمیت فرهنگ را بیش از پیش نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به شعار پنجمین دوره آیین نکوداشت چهرههای ماندگار میراث فرهنگی با عنوان ایران، خانه خوبان گفت: میراث فرهنگی تنها بناها، محوطههای تاریخی، موزهها و اشیای تاریخی نیستند. اینها جسم میراث ما هستند، اما روح میراث ما پیشکسوتان و چهرههای ماندگاری هستند که امروز در این جمع حضور دارند.
وزیر میراث فرهنگی افزود: چهرههای ماندگار، پیشکسوتان، باستانشناسان، مرمتگران و مردمشناسان، صاحبان و حافظان این خانه هستند؛ کسانی که از این خانه صیانت، حفاظت و مرمت میکنند.
صالحیامیری با بیان اینکه انتخاب چهرههای ماندگار بر اساس شاخصهای کارشناسی انجام میشود، گفت: این انتخاب دائمی نیست و هر سال تعدادی از بزرگان حوزه میراث فرهنگی و همچنین عرصههای شعر و ادب، زبان، هنر و فرهنگ انتخاب و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
وی همچنین از زندهیاد دکتر شهریار، دکتر عزتالله نگهبان، سیمین لکپور، محمدرضا خلعتبری، کلانتر کاشی و سعید عریان به عنوان برخی از چهرههایی که در این دوره مورد تجلیل قرار گرفتند، یاد کرد.
وزیر میراث فرهنگی در ادامه از غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و بنیاد سعدی، نیز به عنوان یکی از شخصیتهای ممتاز این دوره تقدیر کرد و گفت: حدادعادل از مهمترین شخصیتهای توسعه زبان فارسی در شرایط حاضر است.
صالحیامیری با تأکید بر ضرورت انتقال تجربه پیشکسوتان به نسل جوان خاطرنشان کرد: اگر قرار است ایران سربلند و بزرگ داشته باشیم و در دنیای امروز پرچم ایران برافراشته شود، این اتفاق تنها با نفت، پتروشیمی و فولاد رقم نمیخورد؛ دنیا باید ایران را از زاویه میراث، تاریخ، فرهنگ، ادب، سینما و زبان فارسی بشناسد.
در این آیین، جامعه علمی و فرهنگی کشور یاد و نام دو چهره فقید و جریانساز میراثفرهنگی را گرامی داشت، نخست، زندهیاد دکتر عزتالله نگهبان، پدر باستانشناسی نوین ایران و مدیر پیشین موزه ملی که با سامانبخشی به کاوشهای بنیادین در محوطههای سترگی، چون مارلیک، هفتتپه و دشت قزوین، نظام دانشگاهی و روشمند باستانشناسی را در کشور بنیان نهاد و دیگری، زندهیاد دکتر شهریار عدل، باستانشناس و ایرانشناس نامدار بینالمللی که مجاهدتهای علمی و دیپلماتیک وی در ثبت نخستین پروندههای ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو، شامل تختجمشید، چغازنبیل و میدان نقشجهان اصفهان در ماههای آغازین پس از انقلاب اسلامی، ماندگارترین برگهای تاریخ حفاظت از مواریث کهن این سرزمین را رقم زد.
همچنین بخش محوری این همایش به تجلیل از پنج چهره برجسته و اثرگذار معاصر اختصاص یافت که هر یک نقشی ستودنی در صیانت از مؤلفههای ملموس و ناملموس هویت ایرانی ایفا کردهاند، در این راستا، از دکتر غلامعلی حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و رئیس بنیاد سعدی، بهعنوان یکی از ارکان سیاستگذاری، پاسداری و توسعه بینالمللی زبان فارسی بهمثابه شالوده یکپارچگی و ستون مقاوم هویت ملی قدردانی شد.
در ادامه این آیین، از خدمات دکتر محمدرضا خلعتبری، باستانشناس پیشکسوت و کاوشگر محوطههای باستانی حاشیه خزر در گیلان و مازندران که پژوهشهای وی فصل نوینی در شناخت هزارههای پیش از تاریخ شمال ایران گشود، در کنار دکتر سعید عریان، زبانشناس تاریخی، متخصص پیشرو در بازخوانی کتیبههای کهن و نخستین رئیس پژوهشکده زبان و گویش میراثفرهنگی، تجلیل به عمل آمد.
همچنین دستاندرکاران این همایش با اهدای لوح یادبود، از منوچهر کلانتری کاشی، حقوقدان پیشکسوت و صاحبنظر اثرگذار در تکوین مبانی تقنینی، اساسنامهها و سازوکارهای حقوقی حفاظت از اموال تاریخی و نیز سرکار خانم سیمین لکپور، از زنان پیشگام و شاخص در حوزه مطالعات میدانی و کاوشهای باستانشناختی کشور، بهپاس سالها مجاهدت خستگیناپذیر در سنگر حفظ و بازشناسی مواریث تمدنی ایرانزمین تقدیر کردند.