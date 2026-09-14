باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شکوری، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان از افزایش مصرف CNG در این استان با اصلاح نرخ سوم بنزین خبر داد
او گفت: همزمان با آغاز اصلاح نرخ سوم بنزین در سراسر کشور (سه شنبه ۱۷ شهریور ماه) ۷۳۰ هزار مترمکعب سیانجی در بخش حملونقل این استان عرضه شد که این میزان در مقایسه با متوسط مصرف مرداد ماه ۳۷ درصد افزایش داشت.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان همچنین به رشد ۱۸ تا ۲۲ درصدی مصرف سیانجی از زمان اصلاح قیمت بنزین تاکنون اشاره و از مالکان خودروهای دوگانه سوز دعوت کرد با توجه به ظرفیت خالی موجود در عرضه CNG استان، نسبت به جایگزینی آن به جای بنزین اقدام کنند.
شکوری با اشاره به مزیتهای سیانجی از جمله ذخایر گاز طبیعی کشور، زیرساختها و ظرفیت مناسب استان، دسترسی آسان، قیمت پایین و آلایندگی کمتر افزود: با حرکت ملی به سوی توسعه سبد سوختهای جایگزین بنزین میتوان به حل مشکل ناترازی تولید و مصرف انرژی در کشور امیدوار بود.
او تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۱ باب جایگاه سیانجی در استان گیلان برای تأمین سوخت خودروهای گازسوز فعال است.
منبع: روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه گیلان