کاپیتان تیم ملی هندبال گفت: تیم جوانی داریم، اما با تمام توان برای کسب مدال در بازی‌های آسیایی ناگویا می‌جنگیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - محمد سیاوشی، کاپیتان تیم ملی هندبال ایران، در مراسم اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: از رئیس فدراسیون تشکر ویژه‌ای دارم که در این مدت برای اعزام تیم ملی تلاش زیادی کرد. قرار نبود تیم ما به بازی‌های آسیایی اعزام شود، اما با پیگیری‌های فدراسیون و حمایت وزیر ورزش و جوانان، این اعزام محقق شد.

وی افزود: این دوره تیم بسیار جوانی داریم و به حمایت همه مردم نیاز داریم. ما یک خانواده هستیم و امیدوارم با حمایت و انرژی مردم بتوانیم با نتیجه‌ای خوب به کشور برگردیم. تمام توان خود را برای موفقیت تیم و خوشحالی مردم و خانواده‌هایمان به کار خواهیم گرفت.

کاپیتان تیم ملی هندبال ادامه داد: دوست داریم با مدال به کشور برگردیم. کار سختی داریم، اما چیزی کم نداریم. بازیکنان جوان و باانگیزه‌ای به تیم اضافه شده‌اند و امیدوارم بتوانیم از تمام فرصت‌های مسابقات به بهترین شکل استفاده کنیم.

سیاوشی خاطرنشان کرد: با تمام توان و انرژی وارد مسابقات می‌شویم و امیدواریم عملکرد خوبی داشته باشیم و در نهایت با مدال به کشور برگردیم. مطمئنم آینده درخشانی در انتظار این تیم است.

وی در پایان از حمایت‌های وزارت ورزش و جوانان برای اعزام تیم ملی تشکر کرد و گفت: امیدوارم همه چیز به خوبی پیش برود و بتوانیم با کسب نتیجه‌ای ارزشمند پاسخگوی حمایت‌های مردم، مسئولان و خانواده‌هایمان باشیم

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برچسب ها: هندبال ، ناگویا
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