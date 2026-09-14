باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که موش‌های عادی و موش‌های صحرایی به تعداد بی‌سابقه‌ای وارد شهرک‌ها، مزارع و پادگان‌های ارتش در جنوب اراضی اشغالی اسرائیل شده‌اند.

هاآرتص افزود که به احتمال زیاد این موش‌ها از نوار غزه — که به علت عملیات نظامی و میدانی اسرائیل به شدت ویران شده — وارد اراضی اشغالی اسرائیل شده‌اند.

این پدیده ابتدا سربازان اسرائیلی مستقر در پایگاه‌ها و مواضع نظامی در شرق نوار غزه را درگیر کرد و سپس به شهرک‌های یهودی‌نشین اطراف غزه گسترش یافت. موش‌ها آسیب زیادی به محصولات کشاورزی در مزارع نزدیک نوار غزه وارد کرده‌اند، به‌طوری که حدود ۷۰ درصد محصول سویا در مزارع منطقه از بین رفته است.

همچنین طی چند هفته اخیر، دست‌کم ۱۰ شهرک‌نشین هدف حمله موش‌ها قرار گرفته و آسیب دیده‌اند. تعداد موش‌ها در هر منزل در شهرک‌های ناحل عوز و نیر یتسحاق بین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد برآورد شده است.

تخریب گسترده غزه، شرایط مناسبی برای تکثیر سریع موش‌ها در زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در نوار غزه فراهم کرده است.

منبع: السومریه،هاآرتص