رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، تعیین قیمت گندم باید با دقت و بررسی بیشتری انجام شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: امسال شرایط با سال‌های گذشته متفاوت است، از این رو ضروری است تعیین قیمت گندم با دقت و بررسی بیشتری انجام شود تا کشاورزان بتوانند با اطمینان نسبت به برنامه‌ریزی و کشت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه قیمت جهانی گندم در حال افزایش است، افزود:بخش قابل توجهی از هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده است،بنابراین باید قیمتی برای گندم تعیین شود که کشاورز بتواند با خیال راحت برای کشت تصمیم بگیرد.

عالمی ادامه داد: سال گذشته قیمت تضمینی گندم در اسفند ماه به طور مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و این تجربه نشان می‌دهد که تعیین یک نرخ اولیه بدون توجه کافی به متغیرهای اقتصادی و هزینه‌های واقعی تولید، می‌تواند در ادامه نیازمند اصلاح و تجدیدنظر باشد.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی با تاکید بر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی گفت: قانون، زمان مشخصی را برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین کرده است، اما با توجه به شرایط خاص کشور، معتقدیم نباید تنها به دلیل رسیدن به یک موعد زمانی، تصمیمی شتاب‌زده اتخاذ شود.