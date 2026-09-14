باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در ارتفاعات اردبیل، بخشهایی از سواحل دریای خزر، ارتفاعات استانهای تهران، سمنان و خراسان شمالی، افزایش ابر و رگبار پراکنده پیشبینی میشود. همچنین در استانهای قم، اصفهان و فارس و نیز مناطقی از شمالشرق، شرق و دامنههای جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و خیزش گردوخاک مورد انتظار است.
وی افزود: روز سهشنبه در ارتفاعات استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، افزایش ابر و رگبار پراکنده دور از انتظار نیست. در این روز وزش باد در نوار شرقی کشور تقویت شده و خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در این مناطق رخ خواهد داد.
او بیان کرد: روز چهارشنبه در نیمه غربی کشور جوی آرام و پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم میشود؛ در حالی که وزش باد در نوار شرقی همچنان تداوم خواهد داشت.
وی افزود:از بعدازظهر پنجشنبه با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، ابرناکی، بارش باران، وزش باد و کاهش نسبی دما در استان گیلان و مناطق شرقی استان اردبیل آغاز میشود. این سامانه روز جمعه در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی و بخشهایی از شمالغرب کشور سبب افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.