باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حمید بورد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تکذیب اخبار منتشرشده درباره قرارداد فروش نفت و ادعای بدهی چند میلیارد دلاری گفت: شرکت ملی نفت ایران فروش نفت را در چارچوب قواعد، مقررات و دستورالعملهای مشخص و با رعایت الزامات نهادهای نظارتی انجام میدهد.
وی در واکنش به برخی اخبار منتشرشده درباره فروش نفت اظهار کرد: اخیراً در برخی رسانهها اخباری در حوزه فروش نفت منتشر شده را تکذیب میکنم.
وی افزود: شرکت ملی نفت ایران در چارچوب قواعد و مقررات خود، امور مربوط به فروش نفت را بهصورت دقیق و منظم انجام میدهد و راهکارها و دستورالعملهای مشخصی نیز برای این موضوع وجود دارد که در چارچوب نهادهای نظارتی و مقررات شرکت ملی نفت اجرایی میشود.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به شرایط تحریمی کشور تصریح کرد: شرکت ملی نفت ایران راهکارهای خاص خود را برای مقابله با تحریمها و انجام صادرات نفت دارد و طبیعتاً ضرورتی ندارد جزئیات این راهکارها در سطح کشور یا رسانهها مطرح شود.
بورد ادامه داد: شرکت ملی نفت ایران سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور هستند و اکنون در شاخصهای مختلف، از جمله تولید، توسعه و صادرات، با جدیت در حال فعالیت و ثبت رکورد هستیم.
وی از رسانهها خواست در انتشار اخبار مرتبط با فروش نفت، ملاحظات مربوط به منافع و مصالح کشور را در نظر بگیرند و گفت: از دوستان خوبم در بخش رسانه کشور تقاضا دارم در شرایطی که کارکنان شرکت ملی نفت در خط مقدم یک جنگ اقتصادی پیچیده با دشمن فعالیت میکنند، مسائل و اخبار مربوط به فروش نفت را تا حد امکان از مجاری قانونی و تخصصی دنبال کنند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطرنشان کرد: انتشار وسیع برخی اخبار و اطلاعات مربوط به نحوه فروش نفت ممکن است به مصلحت کشور نباشد و تحلیل و تجزیه این اطلاعات میتواند به نوعی به دشمن کمک کند.
بورد تأکید کرد: اگر کسی نگرانی یا سؤالی درباره عملکرد شرکت ملی نفت ایران دارد، مراجع قانونی از جمله قوه قضاییه و نهادهای نظارتی برای پیگیری این موضوعات وجود دارند و خود شرکت ملی نفت نیز در برابر مراجع ذیربط پاسخگو است.
وی در پایان گفت: اطلاعات مربوط به فروش نفت در شرایط تحریم، در حکم اطلاعات حساس کشور و مرتبط با جنگ اقتصادی است و انتظار میرود دوستان رسانهای در انتشار و نحوه پرداختن به این مسائل، این ملاحظات را بیشتر مورد توجه قرار دهند.