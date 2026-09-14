۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی و بیش از ۱۱ هزار مهمات غیرمجاز از ابتدای امسال تاکنون در استان اصفهان کشف و توقیف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به اقدامات دستگاه‌های انتظامی و اطلاعاتی برای جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز در استان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۷۵ قبضه سلاح شکاری و جنگی کشف و توقیف شده است.

سید محمد موسویان افزود:از مجموع سلاح‌های کشف‌شده ۶۳۳ قبضه سلاح شکاری و ۲۴۲ قبضه سلاح جنگی بوده است و در این کشفیات، ۶۷۷ نفر دستگیر و برای آنان پرونده قضایی تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به کشف و ضبط ۱۱ هزار و ۱۰۶ عدد مهمات شکاری و جنگی از ابتدای امسال تاکنون ادامه داد: این کشفیات با اقدامات انتظامی و اطلاعاتی انجام شده است.

موسویان گفت: جمع‌آوری سلاح‌های جنگی و شکاری غیرمجاز از استان، فراهم‌کردن شرایط تحویل داوطلبانه سلاح‌های غیرمجاز، رصد مستمر مجرمان حرفه‌ای، خطرناک و سابقه‌دار دارای سلاح و تشدید برخورد با قاچاقچیان سلاح و مهمات غیرمجاز را از جمله راهکار‌های مقابله با جرایم این حوزه است.