فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب از پیدا کردن و تحویل دو قطعه سکه طلا، ، توسط مأموران وظیفه‌شناس یگان امداد این شهرستان به صاحب آن خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ «فخرالدین رستم‌پور» فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب گفت: مأموران وظیفه‌شناس یگان امداد شهرستان میاندوآب، هنگام گشت‌زنی و انجام مأموریت در سطح شهر، یک بسته پاکت هدیه پیدا کردند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی محتویات بسته، دو قطعه سکه طلا شامل یک قطعه تمام‌سکه بهار آزادی و یک قطعه نیم‌سکه بهار آزادی را مشاهده کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب ادامه داد: مأموران در اقدامی خداپسندانه و با احساس مسئولیت، پس از انجام اقدامات لازم و شناسایی مالک، سکه‌های طلا را با حفظ کامل امانت‌داری و در صحت و سلامت به صاحب آن تحویل دادند.

سرهنگ رستم‌پور ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، امانت‌داری، صداقت و احساس مسئولیت کارکنان انتظامی را از ارزش‌های مهم پلیس در خدمت‌رسانی به مردم عنوان کرد.

منبع:پلیس

برچسب ها: پلیس امانتدار ، سکه طلا
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