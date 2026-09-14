باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک منبع نظامی یمنی به شبکه المسیره گفت که تجمعات وابسته به عربستان و تجهیزات آن در صحرای الجوف در شمال منطقه الکنائس هدف قرار گرفت.

وی افزود که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن شماری از نیرو‌های وابسته به عربستان و از کار افتادن شماری از تجهیزات آنها شد.

پیش از این یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از انجام عملیات نظامی ویژه و گسترده در هدف قرار دادن پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط خبر داده بود.

او گفت که این عملیات در پاسخ به بیش از ۳۰۰ حمله عربستان به یمن طی ۵ روز گذشته انجام شد.

منبع: المسیره