یک منبع نظامی یمنی به شبکه المسیره گفت که تجمعات وابسته به عربستان و تجهیزات آن در صحرای الجوف در شمال منطقه الکنائس هدف قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک منبع نظامی یمنی به شبکه المسیره گفت که تجمعات وابسته به عربستان و تجهیزات آن در صحرای الجوف در شمال منطقه الکنائس هدف قرار گرفت. 

وی افزود که این حمله منجر به کشته و زخمی شدن شماری از نیرو‌های وابسته به عربستان و از کار افتادن شماری از تجهیزات آنها شد.

پیش از این یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، از انجام عملیات نظامی ویژه و گسترده در هدف قرار دادن پایگاه هوایی ملک خالد در خمیس مشیط خبر داده بود.

او گفت که این عملیات در پاسخ به بیش از ۳۰۰ حمله عربستان به یمن طی ۵ روز گذشته انجام شد.

منبع: المسیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، عربستان
خبرهای مرتبط
حمله هوایی عربستان به استان صعده در یمن
سخنگوی انصارالله از ده‌ها حمله هوایی عربستان خبر داد
حمله موشکی و پهپادی یمن به یک پایگاه نظامی عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
یمنی باغیرت
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
باریکلا یمن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
یمن و عربستان هردو باید با اسراییل وامریکا بجنگند چون هر دو مسلمان هستند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۴ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
یک نقشه درست و حسابی از کشور یمن در سایت بذارید بفهمیم چی مینویسید ، این الجوف ،المخا، حدیده ،تعز و دیگر جاها کجاست .انصارلله کجای یمن رو کنترل میکنه کجاها دست انصارلله نیست . نقشه های یمن در اینترنت ناقص و قابل فهم نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
خدای بزرگ یاورتان 🤲
۰
۰
پاسخ دادن
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
شوک استراتژیک به عربستان پس از عدم ورود آمریکا به جنگ یمن
پهپاد گلوبال هاوک ژاپن ناپدید شد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
آخرین اخبار
کنگره آمریکا هزینه جنگ با ایران را ۳۸ میلیارد دلار برآورد کرد
یحیی سریع: عربستان در ۲۴ ساعت گذشته ۵۲ حمله هوایی علیه یمن انجام داده است
طرح استیضاح هگست به دلیل جنگ علیه ایران
روسیه یک نفتکش حامل سوخت برای ارتش اوکراین را هدف قرار داد
انصارالله: عربستان در تلاش است طرف‌های بین‌المللی را وارد جنگ یمن کند
بسنت: ترامپ و شی جین‌پینگ درباره ایران گفت‌و‌گو خواهند کرد
ترامپ: دیوان عالی آمریکا با تصمیم‌های خود کشور را صدها سال به عقب برده است
فیدان: امنیت، ثبات و رفاه ایران تأثیری مستقیم بر منطقه دارد
روسیه: ناتو هیچ مدرکی از نقش مسکو در توطئه پهپادی لایپزیگ پیدا نکرد
هشدار سازمان تجارت جهانی درباره پیامدهای تقسیم اقتصاد جهان به بلوک‌ها
ادعای مرتس درباره نسل جدید زیردریایی‌های روسیه با قابلیت هدف‌گیری زیرساخت‌ها
کرملین به پیشنهاد ترامپ برای «آتش‌بس انرژی» پاسخ داد
تلاش عربستان برای تعمیر خط لوله شرق به غرب
هشدار صهیونیست‌ها نسبت به حضور ارتش اسرائیل در لبنان
پولیتیکو: کاخ سفید در مهار جهش قیمت نفت درمانده شده است
لاوروف: پرونده‌های ایران و اوکراین محل معامله میان روسیه و آمریکا نیست
هشدار اریتره درباره پایگاه نظامی اسرائیل در سومالی‌لند
دانمارک، سفیر روسیه را پس از شلیک منور به بالگرد نظامی احضار کرد
نفت در پی تداوم نگرانی‌ها درباره عرضه، ۲.۵ درصد جهش کرد
مالزی سه کانتینربر عازم اسرائیل را توقیف کرد
ارتش اسرائیل خواستار پرهیز از حمله به یمن شد
اصابت پرتابه ناشناس به یک کشتی در تنگه هرمز
پکن پس از گزارش کمبود مهمات آمریکا، بر حل‌وفصل سیاسی جنگ ایران تأکید کرد
روسیه به پایگاه‌های خود در سوریه تجهیزات می‌فرستد
دموکراسی آمریکا به پایین‌ترین سطح در ۵۰ سال رسید
اختلال در شبکه ریلی هلند در پی خرابکاری احتمالی
واشنگتن مجددا تعرفه واردات کالا‌های کانادایی را افزایش داد
تأکید پاکستان و گروسی بر اجرای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌ها
اوکراین پشت حمله به خط لوله نفتی عربستان؟!
یونیسف: بیش از ۱۳۷ هزار کودک یمنی از آموزش محروم شده‌اند