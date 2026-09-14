مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز پذیره‌نویسی یک صندوق ارزی را صادر کرد این نخستین صندوق سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با درآمد ثابت ارزی است که در بازار سرمایه ایران فعال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - سازمان بورس مجوز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی را صادر کرد.

بر اساس مجوز صادرشده، ۹۹۰ هزار واحد سرمایه‌گذاری عادی صندوق ارزی در دوره پذیره‌نویسی قابل عرضه خواهد بود.

متقاضیان برای مشارکت در پذیره‌نویسی باید دست‌کم ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری از این صندوق را پذیره‌نویسی کنند. ارزش هر واحد سرمایه‌گذاری نخستین صندوق ارزی ۱۰ دلار آمریکا تعیین شده است.

برای مشارکت در پذیره‌نویسی، متقاضیان باید دارای حساب ارزی دلاری فعال نزد بانک ملت باشند یا نسبت به افتتاح حساب ارزی دلاری نزد این بانک اقدام کنند.

پذیره‌نویسی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق ارزی مربوطه از طریق شعب منتخب ارزی بانک ملت انجام خواهد شد.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه ، صندوق ارزی
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