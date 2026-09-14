رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که اوکراین و روسیه توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز دوشنبه اعلام کرد که اوکراین و روسیه توافق کردند به تأسیسات انرژی یکدیگر حمله نکنند.

ترامپ در پستی در تروث سوشال گفت: «افزایش قیمت گازوئیل در جهان عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین است، نه ایران.»

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، خواسته بود حملات کشورش به زیرساخت‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند و ادعا کرده بود که این حملات باعث کمبود سوخت گازوئیل می‌شود.

قیمت گازوئیل در ایالات متحده برای اولین بار در بحبوحه افزایش شدید قیمت نفت مرتبط با تنش‌های جاری در خاورمیانه، از ۶ دلار در هر گالن فراتر رفت.

داده‌های انجمن اتومبیلرانی آمریکا نشان داد که قیمت گازوئیل تا روز جمعه به ۶٫۰۵ دلار رسیده است.

دیروز نیز ترامپ از ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین خواست حملات نظامی به پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه را متوقف کند و هشدار داد که این عملیات باعث کمبود جهانی سوخت می‌شود.

منبع: رویترز

برچسب ها: تاسیسات انرژی ، دولت ترامپ ، جنگ روسیه و اوکراین
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