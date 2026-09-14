باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش روز دوشنبه در نشست شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به موضوع تعطیلی پیاپی مدارس، افزود: در این زمینه با هم‌فکری دوستان در شورای معاونان، گزارشی تهیه و به دولت ارائه کردیم، در این گزارش، میزان تعطیلی مدارس در کشور‌های مختلف دنیا و در شرایطی مانند آلودگی هوا، بیماری‌های واگیر، جنگ و ناترازی‌ها با یکدیگر مقایسه شده است.

وی افزود: در این بررسی مشخص شد که ایران در زمینه مرجع تصمیم‌گیری و شاخص‌های تصمیم‌گیری، شرایط متفاوتی دارد، کشوری مانند چین که مرکز کرونا بود، کمتر از نصف ما تعطیلی مدارس داشت و ژاپن نیز کمتر از ۱۰۰ روز مدارس را تعطیل کرده است، در حالی که ما حدود ۵۵۰ روز تعطیلی داشته‌ایم.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: در بسیاری از کشور‌های دنیا، در زمان بحران به جای تعطیلی مدارس، مدیریت شرایط را در دستور کار قرار می‌دهند، برای مثال در موضوع آلودگی هوا می‌توان فعالیت دانش‌آموزان را مدیریت و برای آن برنامه‌ریزی کرد، نه اینکه مدرسه را تعطیل و آموزش را مجازی کنیم.

کاظمی گفت: خوشبختانه در دولت تصویب شد که مرجعیت تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس به آموزش‌وپرورش واگذار شود و قرار است کارگروهی در این زمینه تشکیل شود.

وی با اشاره به شاخص‌های آلودگی هوا در کشور‌های مختلف افزود: در بسیاری از کشور‌های دنیا تعطیلی مدارس از شاخص‌های بسیار بالاتر آغاز می‌شود، اما ما با عبور شاخص از ۱۵۰، موضوع تعطیلی را مطرح می‌کنیم.

وزیر آموزش و پرورش درباره آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید هم گفت: ۱۰۰ درصد آماده بازگشایی مدارس هستیم و فعالیت اتاق وضعیت مدارس نیز از اول مهر سال گذشته آغاز کرده‌ایم.

وی افزود: ۱۵۰ برنامه تحصیلی طراحی کرده‌ایم، گانت‌چارت آن را ترسیم کرده‌ایم و لحظه‌به‌لحظه این برنامه‌ها را رصد می‌کنیم، اتفاقات بسیار خوبی افتاده و ثبت‌نام‌ها، پوشش‌ها و انتقالات به‌موقع و در جای خود انجام شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به وضعیت نیروی انسانی گفت: امسال سال سختی داریم، زیرا از نخستین سال‌هایی است که استخدام ماده ۲۸ نداریم. با این حال، به نظر من این موضوع می‌تواند یک نقطه قوت برای آموزش‌وپرورش باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: در کنار این برنامه‌ها، بنا داریم مهر متفاوتی را آغاز کنیم، یک گفتمان با عنوان «در میدان حاضر» راه انداخته‌ایم و چارچوب آن را نیز طراحی کرده‌ایم تا نسبت مدرسه با میدان روشن شود و زمینه حضور و کنشگری دانش‌آموزان را فراهم کنیم.

کاظمی افزود: امسال چند واقعه مهم داریم؛ یکی شهادت رهبر عزیز ماست که قرار است در ۱۲۳ هزار مدرسه یادواره آقای شهید ایران برگزار شود، همچنین یادواره شهدای دانش‌آموزان را خواهیم داشت و مدارس با فضا و صحنه‌آرایی متناسب با این موضوع آغاز خواهند شد.

وی توجه به پرچم ملی جمهوری اسلامی ایران را از دیگر برنامه‌های آموزش‌وپرورش دانست و گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران نماد هویت ملی و دینی ماست. روز اول مهر نیز به عنوان روز ملی پرچم در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به گستردگی شبکه مدارس کشور گفت: آموزش‌وپرورش با ۱۲۳ هزار مدرسه در سراسر جغرافیای جمهوری اسلامی ایران، از روستا‌ها و کوه‌ها و دشت‌ها گرفته تا چادر‌های عشایری و مناطق متراکم شهری، با جمعیتی حدود ۱۶ میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دانش‌آموز فعالیت می‌کند و طبیعی است که در آستانه آغاز سال تحصیلی با چالش‌هایی مواجه باشد.

کاظمی تاکید کرد: قول داده‌ایم که مهری آرام، کم‌دغدغه و خوب داشته باشیم و امیدواریم با توجه به اینکه جذب نیروی انسانی ما در حداقل ممکن بوده است، بتوانیم با استفاده از ظرفیت معلمان موجود و همکاران بازنشسته، خلأ‌های موجود را به خوبی پر کنیم.

وی ادامه داد: برای هر استان یک معین انتخاب کرده‌ایم و شاخص‌های متعددی را در نظر گرفته‌ایم و لحظه‌به‌لحظه استان‌ها را در همه شاخص‌ها رصد می‌کنیم.

برگزاری موفق امتحانات نهایی در شرایط سخت جنگی

کاظمی با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم گفت: برگزاری امتحانات نهایی یکی از موفق‌ترین برنامه‌های آموزش‌وپرورش بود که بیش از یک میلیون و ۷۹۰ هزار دانش‌آموز در آزمون‌های نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم شرکت کردند.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در مدت ۲۳ روز، هر روز امتحان نهایی داشتیم و این آزمون‌ها در حدود ۶ هزار حوزه در سراسر کشور برگزار شد.

کاظمی با بیان اینکه دشمن تلاش زیادی برای ایجاد اختلال در روند برگزاری امتحانات داشت، گفت: تقریبا تمام شبکه‌های معاند روی این موضوع کار کردند، اما با اصراری که داشتیم، برنامه امتحانات به خوبی برگزار شد.

وی ادامه داد: حدود ۲۴ میلیون برگه تشریحی توسط همکاران ما تصحیح شده و این برگه‌ها ماشینی نیست که مانند سازمان سنجش توسط دستگاه تصحیح شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مراحل مختلف تصحیح برگه‌ها و رسیدگی به اعتراضات دانش‌آموزان اظهار کرد: پس از تصحیح دوم و سوم، اعتراضات و تصحیح چهارم انجام شد و در آخرین آماری که دریافت کردم، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در مرحله تصحیح چهارم اعتراض کرده بودند که از نظر قانونی باید به اعتراض آنها رسیدگی شود و فرایند تصویب به پایان رسیده است.

توجه به زیست عفیفانه در سال تحصیلی جدید

کاظمی یکی دیگر از موضوعات مهم در آستانه سال تحصیلی را توجه به زیست عفیفانه عنوان کرد و گفت: در آستانه آغاز سال تحصیلی، برنامه بسیار خوبی در بخش‌های مختلف طراحی کرده‌ایم تا بتوانیم در حوزه زیست عفیفانه فعالیت کنیم.

وی افزود: فکر نمی‌کنم کسی به اندازه ما روی این موضوع هم فکر کرده باشد و هم کار کرده باشد و این موضوع برای ما بسیار مهم است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تلاش دشمن برای سوءاستفاده از مسائل اقتصادی و معیشتی جامعه معلمان گفت: اجازه نمی‌دهیم گفتمان معیشت، گفتمان اول آموزش‌وپرورش باشد چراکه گفتمان اول آموزش‌وپرورش، گفتمان تربیت است، اما وظیفه اول من به عنوان وزیر، معیشت معلم است.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: شرایط اقتصادی جامعه سخت است و همه می‌دانیم که دشمن می‌خواهد از این زاویه تاب‌آوری جامعه ما را از بین ببرد و گفتمان‌ها، مسائل و اولویت‌ها را جابه‌جا کند.

منبع: آموزش و پرورش