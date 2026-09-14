بحرینی تأکید کرد: عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه و موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه به بازار، تأمین مالی و فناوری، از جمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی بحرینی در این نشست که با موضوع «آثار تحولات هرمز بر کشور‌های در حال توسعه» برگزار شد، تصریح کرد: «وضعیت کنونی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است و از این رو، هرگونه ارزیابی از پیامد‌های اقتصادی و توسعه‌ای بحران باید این عامل بنیادین را صراحتاً مورد توجه قرار دهد.»

بحرینی خاطرنشان کرد که هزینه‌های ناشی از توسل غیرقانونی به زور به کشور هدف محدود نمی‌ماند و آثار آن می‌تواند از طریق بازارها، زنجیره‌های تأمین، انرژی و تجارت به سایر کشورها، به‌ویژه کشور‌های در حال توسعه، منتقل شود.

نماینده دائم ایران همچنین با اشاره به تلاش‌های ایران و عمان برای فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری تردد در تنگه هرمز اعلام کرد که دو کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای نهایی‌کردن ترتیبات لازم در این زمینه انجام داده‌اند و به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد.

بحرینی با اشاره به لزوم توجه به عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری کشور‌های در حال توسعه در برابر شوک‌های بیرونی، تأکید کرد: «عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه و موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه به بازار، تأمین مالی و فناوری، از جمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند. از این رو، بر لزوم توجه آنکتاد به تأثیر موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه و مطالعه در خصوص آثار این اقدامات و محدودیت‌ها، تأکید شد.»

سفیر ایران در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی، اولویت باید پرداختن به ریشه بحران، پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل باشد و در بلندمدت نیز می‌بایست به تقویت زنجیره‌های تأمین، تقویت توان کشور‌های در حال توسعه و توجه به آثار تشدیدکننده آسیب شوک‌های بیرونی پرداخته شود.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: تنگه هرمز ، علی بحرینی
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