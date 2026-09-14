تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا مقابل شباب الاهلی امارات شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ راشد دبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت.

ترکیب شباب الاهلی:

ماتیوس دانلی، رنان، ژورژه فیلیپه، ایگور گومز، ریکلمه، سعید عزت‌اللهی، نمانیا ماکسیموویچ، یوری سزار، جاهنواه مارکلو، حارب عبدالله المنصوری و سردار آزمون

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، اودیل خامروبکف، مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

این دیدار با سوت ادهم مخادمه داور اردنی آغاز شد.

در دقیقه ۷ سردار آزمون دروازه تراکتور را باز کرد، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.

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دقیقه ۲۰: شلیک سنگین ریکلمه از پشت محوطه جریمه به تیرک دروازه خورد و گل نشد.
 
ارسال روی دروازه تراکتور به جمع مدافعان این تیم با کنترل سردار آزمون و ضربه نهایی یوری سزار در دقیقه ۲۳ باعث به ثمر رسیدن گل اول شباب الاهلی شد.
 
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دقیقه ۲۴: ارسال پشت دفاع شباب الاهلی پیش از رسیدن به اشتراکالی با دفع گلر حریف همراه شد.

دقیقه ۲۷: شوت محکم مارکلو با واکنش دروازه‌بان تراکتور تبدیل به گل نشد.

داور ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول این دیدار درنظر گرفت.

نیمه اول این دیدار با برتری یک گله شباب الاهلی به پایان رسید.

با سوت داور اردنی نیمه دوم دیدار تیم های شباب الاهلی و تراکتور آغاز شد.

دقیقه ۴۸: یوری سزار از مرکز محوطه جریمه با پای راست اقدام به شوتزنی زد که پارسا جعفری دروازه‌بان تراکتور توپ را به خوبی مهار کرد.

دقیقه ۶۰: شوت سعید عزت اللهی از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه رفت که گل نشد.

دقیقه ۶۷: شوت یوری سزار از روی ضربه ایستگاهی با اختلاف نسبتا زیاد از بالای دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۷۹: سر ضربه محمد دانشگر به تیرک دروازه بان خورد تا بازهم دروازه شباب الاهلی بسته بماند.

دقیقه ۸۱: شوت سنگین مهدی شیری با واکنش دروازه بان شباب الاهلی راهی کرنر شد.

داور ۴ دقیقه وقت اضافه برای نیمه دوم درنظر گرفت.

در پایان این دیدار با نتیجه ۱ - ۰ به سود شباب الاهلی به پایان رسید تا تراکتور در اولین دیدار خود در لیگ نخبگان شکست بخورد.

برچسب ها: تراکتور ، شباب الاهلی امارات ، لیگ نخبگان آسیا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۳۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
داوروفدراسیون نتونست کمکتون کنه ببرید
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
تقدیم به فدراسیون فوتبال واقای تاج
۰
۰
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