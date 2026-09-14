باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ راشد دبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت.

ترکیب شباب الاهلی:

ماتیوس دانلی، رنان، ژورژه فیلیپه، ایگور گومز، ریکلمه، سعید عزت‌اللهی، نمانیا ماکسیموویچ، یوری سزار، جاهنواه مارکلو، حارب عبدالله المنصوری و سردار آزمون

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، اودیل خامروبکف، مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

این دیدار با سوت ادهم مخادمه داور اردنی آغاز شد.

در دقیقه ۷ سردار آزمون دروازه تراکتور را باز کرد، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.