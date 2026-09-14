تیم‌های شباب الاهلی امارات و تراکتور ایران در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا به مصاف هم رفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته نخست لیگ نخبگان آسیا تیم فوتبال تراکتور از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شیخ راشد دبی به مصاف شباب الاهلی امارات رفت.

ترکیب شباب الاهلی:

ماتیوس دانلی، رنان، ژورژه فیلیپه، ایگور گومز، ریکلمه، سعید عزت‌اللهی، نمانیا ماکسیموویچ، یوری سزار، جاهنواه مارکلو، حارب عبدالله المنصوری و سردار آزمون

ترکیب تراکتور:

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، محمد دانشگر، دانیال اسماعیلی فر، محمد نادری، اودیل خامروبکف، مهدی حسینی، تیبور هلیلوویچ، مسعود زائرکاظمینی، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

این دیدار با سوت ادهم مخادمه داور اردنی آغاز شد.

در دقیقه ۷ سردار آزمون دروازه تراکتور را باز کرد، اما داور این گل را مردود اعلام کرد.

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دقیقه ۲۰: شلیک سنگین ریکلمه از پشت محوطه جریمه به تیرک دروازه خورد و گل نشد.
 
ارسال روی دروازه تراکتور به جمع مدافعان این تیم با کنترل سردار آزمون و ضربه نهایی یوری سزار در دقیقه ۲۳ باعث به ثمر رسیدن گل اول شباب الاهلی شد.
 
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دقیقه ۲۴: ارسال پشت دفاع شباب الاهلی پیش از رسیدن به اشتراکالی با دفع گلر حریف همراه شد.

دقیقه ۲۷: شوت محکم مارکلو با واکنش دروازه‌بان تراکتور تبدیل به گل نشد.

داور ۲ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول این دیدار درنظر گرفت.

نیمه اول این دیدار با برتری یک گله شباب الاهلی به پایان رسید.

با سوت داور اردنی نیمه دوم دیدار تیم های شباب الاهلی و تراکتور آغاز شد.

برچسب ها: تراکتور ، شباب الاهلی امارات ، لیگ نخبگان آسیا
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