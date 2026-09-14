باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - مهران رهنما و محمدرضا اورعی، ملی‌پوشان هندبال ایران، در آستانه اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا درباره شرایط تیم ملی و رقابت‌های پیش‌رو صحبت کردند.

مهران رهنما اظهار کرد: تیم بسیار مستعد و جنگنده‌ای داریم و ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. بازیکنان جوان انگیزه زیادی دارند و تلاش می‌کنند با عملکرد خوب، جایگاه خود را در تیم ملی حفظ کنند. رقابت سالمی نیز میان بازیکنان جوان و باتجربه وجود دارد که به تیم کمک می‌کند.

وی درباره شرایط گروه و دیدار نخست تیم ملی گفت: مسابقات آسیایی همیشه دشوار است و تیم‌های عربی نیز در سال‌های اخیر با استفاده از مربیان خارجی اروپایی پیشرفت زیادی داشته‌اند. به نظرم تیمی که برای مدال می‌جنگد، هیچ مسابقه آسانی پیش رو ندارد. باید از همان بازی نخست مقابل کویت، یک گام مهم برای موفقیت برداریم.

رهنما افزود: بازی اول هر تورنمنت سخت است و کویت نیز تیم خوبی دارد و از کادر فنی مناسبی بهره می‌برد. امیدوارم بتوانیم مقابل این تیم نمایش خوبی داشته باشیم. من در اسپانیا بازی می‌کنم و به دلیل همزمانی بازی‌های آسیایی با آغاز مسابقات اروپایی، حضورم در ناگویا در هاله‌ای از ابهام بود، اما با تلاش فدراسیون و کمیته ملی المپیک در نهایت توانستم به تیم ملی ملحق شوم.

محمدرضا اورعی نیز درباره جوان شدن تیم ملی گفت: حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد بازیکنان تیم زیر ۳۰ سال هستند و تنها یک بازیکن بالای ۳۰ سال داریم. این اتفاق نشان می‌دهد هندبال ایران در مسیر جوان‌گرایی و پوست‌اندازی قرار گرفته و می‌تواند چشم‌انداز خوبی برای آینده این رشته باشد.

وی ادامه داد: در ۱۰ سال اخیر مقابل کویت شکست نخورده‌ایم و این موضوع باعث می‌شود با ذهنیت برنده وارد مسابقه شویم. قول می‌دهیم هرچه در توان داریم برای تیم ملی ایران بگذاریم و امیدوارم بتوانیم عملکردی شایسته و درخور نام هندبال کشورمان داشته باشیم.

اورعی خاطرنشان کرد: از مسئولان فدراسیون و مجموعه‌هایی که برای حضور ما جوان‌ها در این مسابقات تلاش کردند، تشکر می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم پاسخ این اعتماد و حمایت را در زمین مسابقه بدهیم و با عملکردی خوب، نماینده شایسته‌ای برای هندبال ایران باشیم.