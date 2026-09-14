باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش در راستای همراهی با رویداد ملی «ایران جان» در آذربایجان شرقی، با اختصاص باکس ساعت ۹ صبح، پنج فیلم سینمایی از آثار مرتبط با سینما و فیلمسازان این استان را از سه‌شنبه ۲۴ شهریور تا شنبه ۲۸ شهریور پخش می‌کند.

فیلم‌های «آتاناز» به کارگردانی قربانعلی طاهرفر، «آلما» به کارگردانی کاظم معصومی، «آواز‌های مادرم» به کارگردانی حسن نجفی، «پاییز امیرخیز» به کارگردانی حسن نجفی و «بغض سربسته» به کارگردانی حسن نجفی، به ترتیب در پنج روز متوالی روی آنتن شبکه نمایش خواهند رفت.

«آتاناز» نخستین فیلم این مجموعه است که سه‌شنبه ۲۴ شهریور ماه پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی قربانعلی طاهرفر، در فضایی خانوادگی و اجتماعی، داستان استاد نوبری، کفاشی دست‌دوز، را روایت می‌کند که پس از ازدواج دخترش با شاگردش، با چالش‌هایی در زندگی خانوادگی و کسب‌وکار خود روبه‌رو می‌شود. این اثر با نگاهی به روابط خانوادگی، حفظ میراث حرفه‌ای و اهمیت تولید ایرانی، بخشی از دغدغه‌های اجتماعی و فرهنگی را به تصویر می‌کشد.

«آلما» به کارگردانی کاظم معصومی، چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه روی آنتن می‌رود. این فیلم دومین اثر هفته آذربایجان شرقی در شبکه نمایش است و در کنار دیگر آثار این مجموعه، فرصتی برای آشنایی مخاطبان با بخشی از تولیدات سینمایی مرتبط با این استان فراهم می‌کند.

«آواز‌های مادرم» به کارگردانی حسن نجفی، پنج‌شنبه ۲۶ شهریور ماه پخش خواهد شد. این فیلم داستان زنی به نام مارال را روایت می‌کند که همسر او دچار اعتیاد است. مارال بخاطر حفظ بنیان خانواده و تامین امورات زندگی دست به کار‌های سخت از جمله مسافر کشی می‌کند. سرقت ماشین مارال او را در معرض مشکلات عدیده‌ای قرار می‌دهد و.

«پاییز امیرخیز» دیگر فیلم حسن نجفی است که جمعه ۲۷ شهریور ماه روی آنتن می‌رود. این فیلم با روایتی دراماتیک و اجتماعی، داستان جلال شاطری، از چهره‌های محله امیرخیز تبریز، را دنبال می‌کند؛ شخصیتی که پس از اتفاقاتی دشوار در زندگی، در مسیر جست‌و‌جو برای کمک به بیماران جذامی، بار دیگر با گذشته خود روبه‌رو می‌شود. کامران تفتی، حمیرا ریاضی، هادی افتخارزاده و سنا پورسعیدی در فیلم تلویزیونی «پاییز امیرخیز» بازی کرده‌اند.

«بغض سربسته» به کارگردانی حسن نجفی، پایان‌بخش این هفته سینمایی است که شنبه ۲۸ شهریور ماه ساعت ۹ صبح پخش می‌شود. این فیلم پنجمین اثر از مجموعه فیلم‌های مرتبط با آذربایجان شرقی است که در چارچوب رویداد «ایران جان» به مخاطبان شبکه نمایش معرفی خواهد شد.

شبکه نمایش با پخش این مجموعه فیلم‌ها، ضمن همراهی با رویداد ملی «ایران جان»، فرصتی برای آشنایی بیشتر مخاطبان با فرهنگ، هویت و ظرفیت‌های سینمایی و هنری آذربایجان شرقی فراهم می‌کند.