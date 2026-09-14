باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جی‌دی‌ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، مدعی شد که با انصارالله یمن در تماس است. وی گفت: «ما در جریان اتفاقات یمن با انصارالله در تماس هستیم و اوضاع همچنان تحت نظر خواهد بود.»

معاون ترامپ افزود: «ما از تصرف جزیره پریم در دریای سرخ توسط انصارالله (نیرو‌های مسلح یمن) نگران هستیم و اوضاع را از نزدیک زیر نظر داریم.»

خاطرنشان می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس دولت آمریکا، نیز ادعا‌هایی درباره ارتباط با انصارالله مطرح کرده بود که یکی از مقامات این جنبش مردمی، هرگونه ارتباط با دولت جنگ‌افروز را به صراحت تکذیب کرد.

منبع: الجزیره