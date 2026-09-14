مدیر جهاد کشاورزی تفت گفت: با هماهنگی و دستور مقام قضایی شهرستان، ۴۲ قطعه از اراضی کشاورزی که اقدام به دیوارکشی، قطعه‌بندی و ساخت‌وساز غیرمجاز در آنها شده بود، تخریب و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان-کاظم مسروری‌فرمدیر جهاد کشاورزی تفت گفت: با هدف حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستر امنیت غذایی و در راستای اجرای قاطع قانون، مرحله سوم عملیات اعاده به وضع سابق مستحدثات غیرمجاز در منطقه شریف‌آباد علی‌آباد اجرایی شد.

وی مساحت کل اراضی اعاده‌شده به چرخه تولید در این مرحله را ۵۰ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز مدیریت جهاد کشاورزی است و گشت‌های حفاظت از امور اراضی به صورت مستمر، هرگونه ساخت‌وساز و تفکیک غیرقانونی را رصد و شناسایی می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت ضمن هشدار به سودجویان و متخلفان از عموم همشهریان خواست قبل از هرگونه خرید ملک یا اقدام به ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغی، استعلامات لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اخذ کنندو در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند.

برچسب ها: ساخت و ساز غیر مجاز ، تخریب
خبرهای مرتبط
تخریب رستوران ها و بناهای غیرمجاز در حریم رودخانه ها با جدیت ادامه می یابد
تخریب ۶ ساخت و ساز غیرمجاز در استان همدان 
تخریب بیش از هزار ساخت و ساز غیرمجاز در حریم راه‌های همدان 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
یزد در مسیر تربیت نیروی ماهر/ هدف‌گذاری برای راه‌اندازی ۵۲ هنرستان جوار صنعت
یزد در مسیر اقتصاد آب/ حفظ ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هر معامله بازار آب
۱۹ حلقه چاه حفاری و ۴۲ منبع آبی در یزد بهسازی شد
توفان دختران ووشوکار دارالعباده یزد در دیار سبلان/ شکار ۴۳ مدال رنگارنگ در تالو و ساندا
تخریب ۴۲ قطعه ساخت‌وساز غیرمجاز در تفت یزد
آخرین اخبار
تخریب ۴۲ قطعه ساخت‌وساز غیرمجاز در تفت یزد
توفان دختران ووشوکار دارالعباده یزد در دیار سبلان/ شکار ۴۳ مدال رنگارنگ در تالو و ساندا
۱۹ حلقه چاه حفاری و ۴۲ منبع آبی در یزد بهسازی شد
یزد در مسیر تربیت نیروی ماهر/ هدف‌گذاری برای راه‌اندازی ۵۲ هنرستان جوار صنعت
یزد در مسیر اقتصاد آب/ حفظ ۱۰ درصد صرفه‌جویی در هر معامله بازار آب