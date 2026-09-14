باشگاه خبرنگاران جوان-کاظم مسروری‌فرمدیر جهاد کشاورزی تفت گفت: با هدف حفظ اراضی کشاورزی به عنوان بستر امنیت غذایی و در راستای اجرای قاطع قانون، مرحله سوم عملیات اعاده به وضع سابق مستحدثات غیرمجاز در منطقه شریف‌آباد علی‌آباد اجرایی شد.

وی مساحت کل اراضی اعاده‌شده به چرخه تولید در این مرحله را ۵۰ هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز مدیریت جهاد کشاورزی است و گشت‌های حفاظت از امور اراضی به صورت مستمر، هرگونه ساخت‌وساز و تفکیک غیرقانونی را رصد و شناسایی می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت ضمن هشدار به سودجویان و متخلفان از عموم همشهریان خواست قبل از هرگونه خرید ملک یا اقدام به ساخت‌وساز در اراضی زراعی و باغی، استعلامات لازم را از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اخذ کنندو در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تغییر کاربری غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۱ گزارش دهند.