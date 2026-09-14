باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (دوشنبه ۲۳ شهریور ماه) در نشست ستاد خدمات سفر گیلان با اشاره به تنوع کم‌نظیر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان گفت: گیلان از دریا، جلگه و کوهستان تا رودخانه‌ها، آثار تاریخی و ظرفیت منطقه آزاد، مجموعه‌ای گسترده برای توسعه گردشگری در اختیار دارد و باید این مزیت‌ها به ارزش افزوده، اشتغال و درآمد پایدار برای استان تبدیل شود.

او با بیان اینکه حدود ۲۸۵ واحد اقامتی در گیلان در حال ساخت است، افزود: بخش قابل توجهی از این طرح‌ها مراحل قانونی را طی کرده، زمین آنها تأمین شده و از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند، اما برخی به دلیل محدودیت منابع مالی با کندی یا توقف مواجه شده‌اند.

استاندار گیلان افزایش سهم گردشگری از تسهیلات بانکی را ضروری دانست و تصریح کرد: ظرفیت منابع موجود پاسخگوی حجم سرمایه‌گذاری این بخش نیست و انتظار می‌رود در سطح ملی، طرح‌های دارای مجوز و پیشرفت مناسب شناسایی و منابع لازم برای تکمیل آنها پیش‌بینی شود.

حق‌شناس تأکید کرد: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام گردشگری علاوه بر افزایش ظرفیت اقامتی گیلان، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و فعال‌تر شدن زنجیره اقتصادی گردشگری از مراکز اقامتی و رستوران‌ها تا حمل‌ونقل و خدمات شهری منجر شود.

۵۰ میلیون شب‌اقامت؛ فرصتی برای اقتصاد گیلان

او از ثبت حدود ۵۰ میلیون شب‌اقامت گردشگران طی پنج ماهه امسال خبر داد و گفت: این حجم از حضور مسافر نشان‌دهنده جایگاه ویژه گیلان در گردشگری کشور است، اما هدف نباید تنها افزایش تعداد سفر‌ها باشد؛ باید با توسعه خدمات و زیرساخت‌ها، ماندگاری و هزینه‌کرد گردشگران در استان افزایش یابد. به گفته استاندار، ورود میلیون‌ها گردشگر به گیلان زمانی می‌تواند به یک مزیت پایدار اقتصادی تبدیل شود که منافع آن در بخش‌های مختلف استان و میان فعالان اقتصادی و جوامع محلی توزیع شود.

حق‌شناس همچنین با اشاره به ظرفیت مشترک استان‌های گیلان و مازندران در گردشگری افزود: با وجود اشتراکات جغرافیایی و طبیعی دو استان، گیلان ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که با سرمایه‌گذاری هدفمند می‌تواند سهم بیشتری از بازار گردشگری کشور به دست آورد.

قطار گردشگری؛ سفر ارزان‌تر و ماندگاری بیشتر

او توسعه سفر‌های ریلی را یکی از راهکار‌های مدیریت سفر و افزایش دسترسی گردشگران دانست و تصریح کرد: توسعه قطار‌های گردشگری می‌تواند امکان سفر ارزان‌تر و ایمن‌تر را به‌ویژه برای خانواده‌ها و بازنشستگان فراهم کرده و همزمان در کاهش ترافیک و سوانح جاده‌ای مؤثر باشد.

استاندار گیلان خواستار برنامه‌ریزی برای توسعه سفر‌های یک‌روزه ریلی به استان شد و گفت: با طراحی بسته‌های مناسب گردشگری می‌توان بخشی از این سفر‌های یک‌روزه را به اقامت چندروزه تبدیل کرد و از ظرفیت مراکز اقامتی و سایر خدمات گردشگری استان بهره بیشتری برد.

حق‌شناس همچنین استفاده از ظرفیت منطقه آزاد و شبکه حمل‌ونقل را برای توسعه گردشگری ضروری برشمرد و افزود: شرکت‌ها و آژانس‌های گردشگری می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌ها و تسهیلات منطقه آزاد، خدمات مناسب‌تری به مسافران ارائه دهند.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان