باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در ادامه لفاظی و گزافه گویی های همیشگی خود علیه ایران امروز دوشنبه مدعی شد که ایران «بهسرعت و بهشدت» خواهان دستیابی به توافقی با واشنگتن است و اینکه او درباره تعامل یا عدم تعامل آمریکا با تهران تصمیم خواهد گرفت.
آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه حملاتی را علیه ایران آغاز کردند که تهران را به تلافیجویی علیه اسرائیل و اهداف نظامی آمریکا در سراسر منطقه وادار کرد.
واشنگتن و تهران در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان و قطر به تفاهم اسلامآباد دست یافتند، اما اجرای آن بعداً در میان اختلافات بر سر تنگه هرمز متوقف شد.
آمریکا در ماه اوت حملات نظامی خود را علیه ایران از سر گرفت و تهران نیز در پاسخ، داراییهای نظامی آمریکا را در چندین کشور عربی همراستا با واشنگتن هدف قرار داد.
منبع: آناتولی