باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعلی آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی گفت: آتشسوزی یکی از چهار مخزن روغن خودرو یک واحد فرآوری در شهرک صنعتی طبس دقایقی قبل خاموش شده و نیروهای آتشنشانی برای اطمینان از ایمن شدن کامل محل، عملیات خنکسازی را ادامه میدهند.
وی افزود: حریق که در یکی از مخازن این واحد صنعتی رخ داده بود، با حضور و اقدام بهموقع نیروهای آتشنشانی و دستگاههای مرتبط پس از حدود یک ساعت تلاش خاموش شد و اکنون عملیات خنکسازی مخزن و محیط اطراف در حال انجام است.
وی افزود: با توجه به ماهیت مواد موجود در مخزن، خنکسازی تا رسیدن شرایط به وضعیت کاملاً ایمن ادامه خواهد داشت و نیروهای عملیاتی همچنان در محل حضور دارند.
جانشین استاندار و ارشد هماهنگی مدیریت بحران خراسان جنوبی ادامه داد: پنج تیم آتشنشانی در عملیات اطفای حریق و خنکسازی حضور داشتند و تجهیزات و نیروهای پشتیبان نیز برای مدیریت بهتر شرایط پیشبینی و اعزام شدند.
وی با بیان اینکه این حادثه تاکنون خسارت جانی نداشته است، گفت: فاصله مناسب مخزن حادثهدیده با سایر مخازن و شرایط وزش باد موجب شد حریق به مخازن مجاور سرایت نکند و سایر مخازن در وضعیت ایمن قرار داشته باشند.
آخوندی درباره میزان خسارت مالی و علت وقوع حادثه نیز اظهار کرد: علت آتشسوزی هنوز مشخص نیست و بررسیهای کارشناسی پس از پایان کامل عملیات و بررسی محل حادثه انجام خواهد شد.