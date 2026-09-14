باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، می‌گوید که دولت او اجازه نخواهد داد این کشور به سکوی پرتاب حملات علیه همسایگانش تبدیل شود.

الزیدی در مقاله‌ای که روزنامه لوفیگارو منتشر کرد، گفت که عراق می‌تواند به «کاهش تنش‌ها و باز کردن راه‌های گفت‌و‌گو» کمک کند.

مقامات عراقی روز یکشنبه اعلام کردند که نیرو‌های امنیتی یک سکوی پرتاب پهپاد را توقیف کرده‌اند که ظاهراً در حمله‌ای به خط لوله نفت شرق-غرب عربستان سعودی استفاده شده بود.

وزارت خارجه عربستان پس از این حمله اعلام کرد که به عراق فرصت خواهد داد تا اقداماتی را برای جلوگیری از حملات انجام‌شده از خاک این کشور علیه عربستان و کشور‌های همسایه اتخاذ کند.

منبع: الجزیره