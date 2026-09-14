مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان قم با رقابت ۵۷ سوارکار در پنج رده با معرفی برترین‌ها به پایان رسید.

 باشگاه خبرنگاران جوان -مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان قم با معرفی برترین‌ها در باشگاه مهراسب شهر قنوات  به پایان رسید.

 در این مسابقات، پنجاه و هفت سوارکار در پنج رده با یکدیگر رقابت کردند.

در رده «زایچه» طا‌ها بهمن، محسن کبیری، محمدمعین بافرانی در رده «مالکین» ایمان ناخدا، سجاد رجبیان، ریحانه میرمحمدی در رده «نونهالان» محمدحسین یاوری، محمدجواد محبوب پناه، امیر محراب پوربافرانی در رده «نوجوانان» و «جوانان» محمدامین ابراهیمی، محمدمعین بافرانی، امیرعلی یعقوبی در رده «بزرگسالان» محمد کارخانه، محمد خاکباز و مسعود مرادلو به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

منبع:ورزش و جوانان قم

برچسب ها: اخبار ورزشی قم ، اسب سواری
خبرهای مرتبط
هزینه های سرسام آور رشته اسب سواری در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهروموم چهار مرکز متخلف درمانی در قم
دستگیری دوباره سارق مغازه‌های قم تنها یک ماه پس از آزادی
دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود
تغییر کاربری آرامستان نو قم تنها با حفظ ماهیت وقف ممکن است
معرفی یک کشتارگاه آلاینده محیط زیست جعفریه به دستگاه قضایی
پایان مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان قم
آخرین اخبار
پایان مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان قم
مهروموم چهار مرکز متخلف درمانی در قم
دستگیری دوباره سارق مغازه‌های قم تنها یک ماه پس از آزادی
تغییر کاربری آرامستان نو قم تنها با حفظ ماهیت وقف ممکن است
معرفی یک کشتارگاه آلاینده محیط زیست جعفریه به دستگاه قضایی
دومین سالگرد ارتحال آیت‌الله محفوظی در مسجد اعظم قم برگزار می‌شود
ماندگاری گردوخاک و روند افزایشی گرمای هوا در قم