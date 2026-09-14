باشگاه خبرنگاران جوان -مسابقات قهرمانی پرش با اسب استان قم با معرفی برترین‌ها در باشگاه مهراسب شهر قنوات به پایان رسید.

در این مسابقات، پنجاه و هفت سوارکار در پنج رده با یکدیگر رقابت کردند.

در رده «زایچه» طا‌ها بهمن، محسن کبیری، محمدمعین بافرانی در رده «مالکین» ایمان ناخدا، سجاد رجبیان، ریحانه میرمحمدی در رده «نونهالان» محمدحسین یاوری، محمدجواد محبوب پناه، امیر محراب پوربافرانی در رده «نوجوانان» و «جوانان» محمدامین ابراهیمی، محمدمعین بافرانی، امیرعلی یعقوبی در رده «بزرگسالان» محمد کارخانه، محمد خاکباز و مسعود مرادلو به عناوین اول تا سوم دست یافتند.

منبع:ورزش و جوانان قم