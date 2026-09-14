تیم جراحی بیمارستان ارتش تبریز در عملی پیچیده، تومور ۲۰ کیلویی سارکوم را با موفقیت از شکم بیمار خارج کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- کلانشهر تبریز از دیرباز بهعنوان یکی از قطبهای اصلی پزشکی و خدمات درمانی در منطقه شمالغرب کشور شناخته میشود؛ جایگاهی که نه فقط مرهون سابقه علمی دانشگاهی، بلکه متکی بر زیرساختهای درمانی مجهز، کادر متخصص و توانمندی اجرای اعمال جراحی فوقپیشرفته و پیچیده است. در این میان، ظرفیت بیمارستانهای وابسته به نیروهای مسلح از جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران، نقشی حیاتی در تکمیل پازل خدمات درمانی ایفا میکنند که دوشادوش سیستم سلامت عمومی، سنگینترین مأموریتهای تشخیصی و درمانی را پوشش میدهند.
تومورهای حجیم بافت نرم (سارکومهای شکمی) از چالشبرانگیزترین حوزههای جراحی انکولوژی به شمار میروند. این دست ضایعات بهدلیل رشد آرام و فضاگیر، غالباً تا زمان رسیدن به ابعاد بزرگ پنهان میمانند و هنگام مداخله درمانی، با احاطهکردن ارگانهای حیاتی و شبکههای عروقی گسترده، خطر مرگومیر ناشی از خونریزیهای وسیع و آسیب به احشاء را بهشدت افزایش میدهند. انجام موفقیتآمیز این عمل جراحی نادر، جلوهای دیگر از توسعه دانش بالینی و هماهنگی تیمی کادر درمان در مدیریت بحرانهای بالینی پرریسک در شمالغرب کشور است.
تیم تخصصی جراحی بیمارستان امامرضا (ع) ارتش در تبریز، در جریان یک عمل جراحی دشوار و پرریسک، موفق به خارجسازی تودهای بزرگ به وزن ۲۰ کیلوگرم از حفره شکمی یک بیمار شد.
سرپرست تیم جراحی این مرکز با تشریح جزئیات بالینی بیمار اظهار داشت: این تومور از نوع «سارکوم بسیار بزرگ شکمی» با منشأ احتمالی پانکراس تشخیص داده شد که بهعلت رشد خارج از عرف و ایجاد چسبندگیهای بسیار شدید، بخشهای مهم و حساسی از لوله گوارش از جمله دوازدهه (اثنیعشر)، روده باریک و روده بزرگ را تحت درگیری شدید قرار داده بود.
وی با اشاره به خطرات پیشروی تیم پزشکی افزود: هرگونه مداخله در این ابعاد و در مجاورت عروق اصلی شکمی، نیازمند ظرافت بالا و حفظ تعادل همودینامیک بیمار در طول ساعتها عمل جراحی بود که خوشبختانه با مهارت و هماهنگی دقیق تیم جراحی و بیهوشی، توده مذکور بدون آسیب جبرانناپذیر به بافتهای سالم خارج شد.
بر اساس اعلام تیم پزشکی، بیمار پس از خروج موفقیتآمیز این توده سنگین، در حال حاضر وضعیت عمومی مساعدی داشته و علائم حیاتی وی پایدار گزارش شده است.
وی جهت پایشهای تخصصی تکمیلی و طی دوران نقاهت پس از عمل، در بخش مراقبتهای ویژه (ICU) بستری بوده و تحت مراقبت مستمر کادر درمانی قرار دارد.