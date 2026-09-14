جانشین سازمان نظام وظیفه گفت: براساس مقررات موجود و ابلاغ ستاد کل، از یکم مهر بیرانوند باید در اختیار یکی از تیم‌های نظامی قرار بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - حسین زاهدی جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا در گفت و گو با برنامه روی جلد شبکه ورزش سیما درخصوص وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند گفت: همه مشمولین، چه ورزشکار و چه غیر ورزشکار در مقابل قانون موضع برابری دارند و به وضعیت آنها رسیدگی می‌شود. البته که با توجه به سبقه افراد مخصوصا آقای بیرانوند که عضویت تیم ملی را دارند، حفظ شأن و حرمت‌ها لحاظ شده است.

او درباره زمان اعزام بیرانوند به خدمت سربازی گفت: بر اساس مقررات موجود و ابلاغ ستاد کل، از یکم مهر باید در اختیار یکی از تیم‌های نظامی قرار بگیرد. البته پرونده ایشان در حال رسیدگی است. یعنی ایشان مراجعه کردند، پرونده خود را به جریان انداختند و در حال رسیدگی است. قطعا سازمان وظیفه عمومی از تضییع حقوق ایشان در هر مرحله‌ای جلوگیری می‌کند. همچنین هر موضوعی در قواره قانون باشد به مرحله اجرا خواهد رسید.

زاهدی در ادامه توضیحات خود گفت: طبق مقررات وظیفه عمومی، دانشجویان یک سال پس از فراغت از تحصیل فرصت معرفی دارند. آقای بیرانوند در این شرایط تحصیلشان را به اتمام رساندند و مهلت معرفی ایشان پایان شهریور ۱۴۰۵ است. بر اساس ابلاغ ستاد کل، ایشان از مهر باید به خدمت سربازی اعزام شوند که یکی از تیم‌هایی که در نیرو‌های مسلح تعیین شده است. به درخواست‌های افراد توسط سازمان رسیدگی می‌شود.

او بیان کرد: با اشرافی که سازمان به این موضوع دارد، آقای بیرانوند در اولین دوره اعزام راهی خدمت سربازی خواهند شد. انشاالله ایشان و باشگاه محترمشان با توجه به مطالبه عمومی که در کشور وجود دارد، همکاری خواهند کرد. سازمان به دنبال اجرای مقررات برای افراد با لحاظ حداکثر مساعدت است. همه در برابر قانون یکسان هستند.

زاهدی در پاسخ به اینکه آیا بیرانوند دفترچه خدمت را پست کرده، گفت: بله، وقتی پرونده‌ای در حال رسیدگی است یعنی یک درخواست در سازمان مطرح شده که در نهایت منجر به اعزام به خدمت خواهد شد.

او در واکنش به اینکه همه مشمولان دو مرحله فرصت درخواست تمدید اعزام دارند و آیا بیرانوند می‌تواند از این فرجه برای ادامه فوتبالش تا نیم فصل استفاده کند، تاکید کرد: در آن مهلت یک ساله، دوستان مهلت دارند درخواستشان را مطرح کنند و سازمان به آنها اجازه می‌دهد که حتی تاریخ اعزام انتخابی داشته باشند یا از مقررات تعویق اعزام استفاده کنند. منتها، چون آقای بیرانوند از حداکثر این مهلت استفاده کرده و این مهلت در ۳۱ شهریور به پایان می‌رسد، ستاد کل به صورت رسمی طرح تقسیم ایشان را ابلاغ کرد.

جانشین سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا درخصوص اینکه با توجه به اعزامی قطعی بیرانوند در اول مهر و عدم شرایط انتقالش به تیم‌های لیگ برتری، او باید به لیگ یک برود، اینطور واکنش نشان داد: مقررات سازمان لیگ و فدراسیون مربوط به خودشان است. ما صرفا اجرای مقررات خدمت وظیفه عمومی را انجام می‌دهم. از آنجا که از یک سال قبل پیش‌بینی‌ها را داشتیم، ابلاغ‌ها انجام شده و اطلاع رسانی صورت گرفته، این تکلیف بر عهده خود مشمولان است که موضوع را با باشگاه‌ها برنامه‌ریزی کنند و به سرانجام برسانند.

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برچسب ها: خدمت سربازی ، علیرضا بیرانوند ، سازمان نظام وظیفه عمومی ، تراکتور
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
طبق قانون سربازی باید یکساله باشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۴ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
آیا حقوق دریافتیش اندازه یک سرباز هم خواهد بود؟؟ یا چندین میلیارد پول میگیره برای بازی در تیم نظامی به عنوان سرباز؟
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۷ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
یادش بخیر یک زمانی تراکتور سازی تیم نظامی محسوب می شد و بازیکنا سربازیشونو در این تیم می گذروندن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
ان شاالله که همینطور باشه سردار
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
چرا باید سربازی رفتن یک نفر انقدر مهم جلوه داده شود در صورتی که جوانان این مملکت با رشادت از مرز و بوم دارند محافظت میکنند .خون هیچ کس رنگینتر از بقه نیست.
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
آره تو گفتی و اونم رفت خدمت سربازی!!
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۲ ۲۳ شهريور ۱۴۰۵
بیرو مگه کیه که همش از سربازیش میگید آقا نیومد دژبان می‌ره میبرتش نگران نباشید
۰
۰
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