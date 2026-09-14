کانون برنج ایران به کمک بازار آمد

رئیس کانون انجمن های برنج ایران از آغاز فعالیت کانون انجمن های صنفی برنج ایران خبر داد و گفت: با فعالیت انجمن در سایه جمع آوری و به کارگیری دانش روز در تولید و دسترسی به اطلاعات واقعی از میزان تولید و نیاز کشور هستیم.

باشگاه خبرنگاران  جوان - احمد جابریان رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های برنج ایران گفت: کانون برنج ایران با حضور نمایندگان بخش عمده ای از فعالان زنجیره ارزش برنج کشور به ویژه در حوزه تولید داخل و با مشارکت انجمن های زنجیره تامین برنج از استانهای تولید کننده برنج کشور تشکیل شده است.

 وی افزود: این کانون به عنوان تشکل مرجع به منظور توسعه و ارتقای منافع تمامی ذی نفعان شامل کشاورزان، شالیکوبی داران، توزیع کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان با بهره مندی از مشاوره و حمایت تخصصی خبرگان، مراکز علمی و‌ تحقیقاتی کشور آغاز به کار کرد.

جابریان با اشاره به ضرورت شناخت واقعیت های بازار برنج و همراهی با تصمیم گیران و تصمیم سازان در کشور گفت: جامعیت این تشکل بالادستی در حوزه برنج باعث می شود تا در سایه جمع آوری و به کارگیری دانش روز در تولید و دسترسی به اطلاعات واقعی از میزان تولید و نیاز کشور، شاهد بروز شرایطی باشیم تا بخش خصوصی کشور بتواند به صورت حداکثری در جهت جلوگیری از تضییع حقوق عوامل زنجیره ارزش این کالا به خصوص مصرف کنندگان نقش آفرینی نماید.
برچسب ها: بازار برنج ، واردات برنج ، قیمت برنج
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