کانون برنج ایران به کمک بازار آمد

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد جابریان رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های برنج ایران گفت: کانون برنج ایران با حضور نمایندگان بخش عمده ای از فعالان زنجیره ارزش برنج کشور به ویژه در حوزه تولید داخل و با مشارکت انجمن های زنجیره تامین برنج از استانهای تولید کننده برنج کشور تشکیل شده است.

وی افزود: این کانون به عنوان تشکل مرجع به منظور توسعه و ارتقای منافع تمامی ذی نفعان شامل کشاورزان، شالیکوبی داران، توزیع کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان با بهره مندی از مشاوره و حمایت تخصصی خبرگان، مراکز علمی و‌ تحقیقاتی کشور آغاز به کار کرد.