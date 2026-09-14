رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در همدان ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ربیع یگانه رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در شهر فامنین همدان ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت.
وی افزود: که برای تفریح به همدان در قالب اردو آمده بودند.
وی اضافه کرد: مصدومیت دانش آموزان جزیی بوده با این وجود همه آنان برای مداوا و درمان به بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شدند.
سرهنگ ابراهیم فارسی رییس پلیس راهور همدان نیز در خصوص این حادثه در بلوار شهید سردار همدانی (فرودگاه)، گفت: عصر امروز ناتوانی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه موجب برخورد با این خودرو با مینی بوس و واژگونی این خودرو شد.
رییس مرکز آموزشی درمانی بعثت شهر همدان گفت: ۲۱ مصدوم حادثه واژگونی مینی بوس در اورژانس این بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفتند که ۱۷ نفر از آنها ترخیص شدند.