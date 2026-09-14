رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در همدان ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان- محمد ربیع یگانه رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: واژگونی مینی بوس حامل دانش آموزان دختر در شهر فامنین همدان ۲۱ مصدوم بر جا گذاشت. 

وی افزود: که برای تفریح به همدان در قالب اردو آمده بودند.

وی اضافه کرد: مصدومیت دانش آموزان جزیی بوده با این وجود همه آنان برای مداوا و درمان به بیمارستان بعثت شهر همدان منتقل شدند.

سرهنگ ابراهیم فارسی رییس پلیس راهور همدان نیز در خصوص این حادثه در بلوار شهید سردار همدانی (فرودگاه)، گفت: عصر امروز ناتوانی راننده پژو در کنترل وسیله نقلیه موجب برخورد با این خودرو با مینی بوس و واژگونی این خودرو شد.

رییس مرکز آموزشی درمانی بعثت شهر همدان گفت: ۲۱ مصدوم حادثه واژگونی مینی بوس در اورژانس این بیمارستان مورد پذیرش قرار گرفتند که ۱۷ نفر از آنها ترخیص شدند.

برچسب ها: واژگونی مینی بوس ، دانش آموزن
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