باشگاه خبرنگاران جوان- محمد علیشاهی مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه مینی‌بوس حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه امروز در نزدیکی دره ارغوان شهر طرقبه نزدیکی مشهد ۲ کشته و ۱۷ مصدوم در پی داشت.

وی افزود: برای امدادرسانی به مصدومان پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه ۲ مسافر زن جان باختند و ۱۷ مصدوم دیگر توسط آمبولانس به بیمارستان‌های طالقانی، فارابی و شریعتی مشهد منتقل شدند.

مسئول روابط عمومی مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: پنج نفر از مصدومان انتقال داده شده به بیمارستان بدحال بودند.

مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۱۶۵ پایگاه عملیاتی شامل ۹۹ پایگاه شهری، ۶۶ پایگاه جاده‌ای و یک پایگاه امداد هوایی، ۱۸۲ دستگاه آمبولانس، ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۳۱ دستگاه موتورلانس و مرکز ارتباطات و فرماندهی عملیات با زیر پوشش داشتن ۱۷ شهرستان به صورت شبانه روزی و رایگان در حال ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.