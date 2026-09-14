باشگاه خبرنگاران جوان _ لیگ دسته سوم فوتسال مناطق کشور از ششم مهرماه آغاز میشود و فولاد بافت در گروه ششم این مسابقات در کنار تیمهای عطاری مظاهری زابل، هیئت فوتبال گرمه، آتام بجنورد، حاجی هوایی خراسان رضوی و ایزوگام بهبودی تایباد قرار گرفته است.
نماینده کرمان در نخستین دیدار خود، ساعت ۱۲ روز دوشنبه ششم مهرماه برابر عطاری مظاهری زابل صفآرایی میکند؛ دیداری که میتواند شروع مسیر فولاد بافت برای عبور از مرحله گروهی باشد.
میزبانی رقابتهای این گروه نیز بر عهده تیم حاجی هوایی خراسان رضوی و شهرستان تربتحیدریه است و فولاد بافت در این مرحله باید برای کسب امتیاز و تثبیت جایگاه خود در جدول، برابر رقبای گروه به میدان برود.
فولاد بافت از تیمهای باکیفیت حاضر در این دوره از رقابتهاست و حالا نگاهها به نماینده کرمان دوخته شده تا در نخستین گام، شروعی قدرتمند در لیگ دسته سوم فوتسال کشور داشته باشد.