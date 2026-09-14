تویسرکانی با اشاره به اینکه پارسال ۸۰ درصد درآمد شهرداری کرمان وصول شده است، گفت:شهرداری پارسال ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از محل عوارض مردمی کسب درآمد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان، معصومه یحیی زاده_ محسن تویسرکانی در هفتمین نشست خبری با اصحاب رسانه از ارائه ۶۰ خدمت الکترونیکی در شهرداری کرمان خبر داد و گفت: این خدمت به کاهش ارباب رجوع کمک می کند و دیگر مردم بسیار راحت می توانند کار را انجام بدهند و در آینده‌‌ای نزدیک محله ای را معرفی کنیم تا تمام خدمات به صورت الکترونیکی در آن انجام شود.

وی با اشاره به اینکه طی ۲ سال برای احداث بوستان جدید توقف داشتیم و بر بهسازی بوستان ها تاکید داشته ایم، افزود: طی این مدت تاکنون بیش از ۴۰ بوستان بهسازی شده است و بهسازی برخی از بوستان ها در دست انجام است.

شهردار کرمان افزود: قرار است طرح تفصیلی چهارراه برای پارک مطهری بعد از تملک اجرا شود.

وی بیان داشت: کار بهسازی تخت درگاه قلی بیگ انجام و قرار است این مجموعه دفتر گردشگری شهرداری کرمان شود و تندیس درگاه قلی بیگ نیز در این مجموعه قرار داده می شود.

تویسرکانی از طرح جامع برای ورودی های شهر کرمان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۸۰ درصد درآمد شهرداری کرمان وصول شده است، گفت: مردم در پرداخت عوارض شهرداری همکاری خوبی با شهرداری کرمان داشته اند و پارسال ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از پرداخت عوارض ها کسب درآمد کردیم.

شهرداری کرمان با بیان اینکه ۱۵ میدان خودرویی برای دستفروشان مسطح و تجهیز شده است، از در نظر گرفتن ۴ نقطه از شهر برای راه اندازی فروشگاه های کرمان شهر و ۱۰ فروشگاه ارزان شهر خبر داد.

وی به تولیدکنندگان تولیدات خانگی اشاره کرد و از استقرار آن ها در بوستان ها خبر داد و افزود: با تعامل با مساجد در حال رایزنی هستیم که با فراهم کردن زیرساخت‌ها از سوی شهرداری برخی از این بزرگواران در این مکان‌ها حضور پیدا کنند.

تویسرکانی از جهاد تامین پارکینگ و احداث پارکینگ در خیابان شریعتی و بعثت خبر داد و گفت: سیاست ما بر ندادن اعطای مجوز قبل از تامین پارکینگ است.

وی از تدابیر انجام شده برای زنده گیری سگ های ولگرد سخن گفت و افزود: کار در قالب ۵ تیم انجام می شود و وضعیت خوبی داریم؛ چون در سال‌های اخیر حادثه نداشتیم و شماره ۱۳۷ شهرداری کرمان برای گزارش مردمی در این مورد فعال است.

شهرداری کرمان گفت: طرح مطالعاتی خانه شهر تمام شده است و برای انعقاد پیمانکار کسی مشارکت نکرده است و باز اخیرا مجوز از شورای شهرداری گرفتیم تا با یک سری تسهیلات مجددا برای انتخاب از پیمانکار فراخوان بدهیم و بعد از بهسازی به محل فرهنگی تبدیل می شود.

وی از کارخانه نوآوری به عنوان مکانی برای نوآوری در کرمان خبر داد.

شهردار کرمان تصریح کرد: ما دومین شهری هستیم که تفاهم نامه تولید سوخت جامد از زباله را امضا کردیم و کارهای آن درحال انجام است.

وی از طرح دوچرخه اشتراکی در شهر کرمان خبر داد و گفت: ظرف چند روز آینده این طرح افتتاح می شود‌.