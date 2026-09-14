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وقتی تمام راه‌های فرار بر روی خائنین خارج‌نشین بسته می‌شود + فیلم

سامانه «علاج» با هدف شناسایی و پیگیری خائنین خارج‌نشین راه‌اندازی شده تا کسانی که از تحریم، حمله نظامی و اقدامات دشمن علیه ایران حمایت کرده‌اند، با تبعات رفتار خود مواجه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روزهایی که برخی افراد در فضای مجازی از حمله به ایران حمایت کردند، بمباران‌ها را توجیه کردند و حتی برای تشدید تحریم‌ها و فشار علیه مردم ایران فراخوان دادند، «علاج» برای پایان دوران مصونیت دیجیتال رونمایی شده است؛ سامانه‌ای که خود را ابزار رصد و مستندسازی فعالیت‌های ضدایرانی معرفی کرده است.

«علاج» اعلام کرده است اطلاعات افراد موردنظر را برای پیگیری حقوقی و اعمال مجازات‌های قانونی جمع‌آوری می‌کند و از مردم خواسته گزارش‌های خود را از مسیرهای اعلام‌شده ارسال کنند.

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