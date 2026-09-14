وقتی واقعیتِ پدافند ایران روایت هالیوودی آمریکا را شکست + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - ماجرای سقوط اف-۱۵ آمریکا در جنوب اصفهان، خیلی زود از یک شکست رزمی به پروژهای رسانهای تبدیل شد؛ پروژهای که در آن تلاش شد تمرکز افکار عمومی از چگونگی رهگیری و انهدام جنگنده به نجات خدمه و یک روایت قهرمانانه منتقل شود. با این حال، آنچه در میدان رخ داد، از توان شبکه پدافندی ایران برای رصد، رهگیری و شکار یک جنگنده آمریکایی در عمق خاک ایران حکایت دارد؛ جنگندهای که بقایای آن نیز به نمایش درآمد.
اهمیت این رخداد فقط به سرنگونی یک اف-۱۵ محدود نمیشود؛ پرسش اصلی این است که چگونه پدافندی که واشنگتن آن را از کارافتاده میدانست، همچنان توانسته اهداف هوایی پیشرفته را شناسایی و منهدم کند. از همین رو، تلاش برای ساختن یک روایت هالیوودی نمیتواند واقعیت میدان را پنهان کند: آنچه برای آمریکا یک عملیات پرهزینه بود، برای پدافند ایران نمایش توان ترکیب فناوری، شبکه یکپارچه و تاکتیک در برابر پیشرفتهترین تجهیزات هوایی آمریکا بود.