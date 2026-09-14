تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف هم می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب السد: سعد الشیب، الساندرو رومانیولی، یوسف الحناچ، محمد الوعد، پدرو میگل، محمد منایی، روبرتو فیرمینو، کلودینیهو، آگوستین سوریا، اکرم عفیف، حسن الهیدوس

دقیقه ۸: روی شروع هجومی تیم فوتبال استقلال و توپ ربایی یاسر آسانی موفق شد در مصافی تک به تک با دروازه بان السد دروازه این تیم را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال شود.

دقیقه ۱۰: بازیکنان استقلال باز هم می‌توانستند گلزنی کنند که با دخالت مدافع السد توپ در محوطه جریمه دور شد.

دقیقه ۱۸: بازی آرام دنبال می‌شود و توپ در اختیار بازیکان السد است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
زمان دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور اعلام شد 
چشمی: برای کسب ۳ امتیاز به مصاف السد می‌رویم
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های هشتم تا دوازدهم و دیدار‌های معوقه لیگ برتر فوتبال
محمودی:
تراکتور پتانسیل بردن شباب الاهلی را دارد/ حق ایرانی‌ها با عدم میزبانی اجحاف می‌شود
آیا استقلال می‌تواند از نقطه قوت السد عبور کند؟
لیگ نخبگان آسیا؛
آزمون سخت استقلال برابر خط حمله آتشین السد
استقلال و یک آزمون بزرگ برابر ستاره‌های السد
حسینی:
رقابت نابرابری با تیم‌های آسیایی داریم/ عزیزی و عالیشاه را باید نقره داغ کنند
لیگ نخبگان آسیا؛
تراکتور در غیاب بیرانوند به دنبال انتقام از تیم اماراتی
چشمی؛ فرمانده استقلال در شب بزرگ بصره
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سرنوشت بیرانوند در گرو تاریخ اعزام
شباب الاهلی ۱ - ۰ تراکتور/ شانس با شاگردان نکونام یار نبود + فیلم
زمان دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور اعلام شد 
آیا استقلال می‌تواند از نقطه قوت السد عبور کند؟
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های هشتم تا دوازدهم و دیدار‌های معوقه لیگ برتر فوتبال
تراکتور پتانسیل بردن شباب الاهلی را دارد/ حق ایرانی‌ها با عدم میزبانی اجحاف می‌شود
آذرپیرا به استقلال اراک پیوست؛ ستاره المپیکی در لیگ برتر کشتی
چشمی؛ فرمانده استقلال در شب بزرگ بصره
استقلال و یک آزمون بزرگ برابر ستاره‌های السد
حضور تیم ملی امید در ورزشگاه محل برگزاری بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶
آخرین اخبار
سردار زاهدی: بیرانوند از یکم مهر سرباز است/ همه در برابر قانون یکسان هستند
ملی‌پوشان هندبال: برای مدال می‌جنگیم؛ از بازی اول باید قدرتمند شروع کنیم+فیلم
شباب الاهلی ۱ - ۰ تراکتور/ شانس با شاگردان نکونام یار نبود + فیلم
سیاوشی: می‌خواهیم با مدال از ناگویا برگردیم + فیلم
کلاییچ: برای مدال در ناگویا می‌جنگیم + فیلم
پاکدل: برای کسب مدال به ناگویا می‌رویم+فیلم
آیا استقلال می‌تواند از نقطه قوت السد عبور کند؟
استقلال و یک آزمون بزرگ برابر ستاره‌های السد
چشمی؛ فرمانده استقلال در شب بزرگ بصره
برگزاری قرعه‌کشی لیگ برتر هندبال مردان و بدرقه تیم ملی در آکادمی ملی المپیک
آذرپیرا به استقلال اراک پیوست؛ ستاره المپیکی در لیگ برتر کشتی
سرمربی تیم ملی شمشیربازی فلوره معرفی شد
محمدیان: فدراسیون انجمن‌های ورزشی می‌تواند پرچمدار ورزش ایران در میادین بین‌المللی باشد
اعلام برنامه مسابقات هفته‌های هشتم تا دوازدهم و دیدار‌های معوقه لیگ برتر فوتبال
سرنوشت بیرانوند در گرو تاریخ اعزام
حضور تیم ملی امید در ورزشگاه محل برگزاری بازی‌های ناگویا ۲۰۲۶
زمان دیدار تیم‌های استقلال و تراکتور اعلام شد 
پاراتیراندازی قهرمانی جهان؛ تیم تپانچه ایران برنزی شد
تمجید سفیر ژاپن از جایگاه پیشرو ایران در ورزش آسیا
تراکتور پتانسیل بردن شباب الاهلی را دارد/ حق ایرانی‌ها با عدم میزبانی اجحاف می‌شود
رقابت نابرابری با تیم‌های آسیایی داریم/ عزیزی و عالیشاه را باید نقره داغ کنند
آزمون سخت استقلال برابر خط حمله آتشین السد
تراکتور در غیاب بیرانوند به دنبال انتقام از تیم اماراتی
PSG بالاخره رنگ برد در لوشامپیونه را دید + فیلم
چشمی: برای کسب ۳ امتیاز به مصاف السد می‌رویم
بختیاری‌زاده: امیدوارم استقلال برابر السد برنده باشد
برد پرگل پرسپولیس در دیدار دوستانه