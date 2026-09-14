باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب السد: سعد الشیب، الساندرو رومانیولی، یوسف الحناچ، محمد الوعد، پدرو میگل، محمد منایی، روبرتو فیرمینو، کلودینیهو، آگوستین سوریا، اکرم عفیف، حسن الهیدوس

دقیقه ۸: روی شروع هجومی تیم فوتبال استقلال و توپ ربایی یاسر آسانی موفق شد در مصافی تک به تک با دروازه بان السد دروازه این تیم را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال شود.

دقیقه ۱۰: بازیکنان استقلال باز هم می‌توانستند گلزنی کنند که با دخالت مدافع السد توپ در محوطه جریمه دور شد.

دقیقه ۱۸: بازی آرام دنبال می‌شود و توپ در اختیار بازیکان السد است.