تیم‌های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۳ بر صفر استقلال به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم های فوتبال استقلال ایران و السد قطر در هفته اول مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا امشب و از ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران با قضاوت قاسم الحاتمی در ورزشگاه بین المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند.

ترکیب استقلال: حبیب فرعباسی، صالح حردانی، سامان فلاح، عارف آغاسی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، روزبه چشمی، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان

ترکیب السد: سعد الشیب، الساندرو رومانیولی، یوسف الحناچ، محمد الوعد، پدرو میگل، محمد منایی، روبرتو فیرمینو، کلودینیهو، آگوستین سوریا، اکرم عفیف، حسن الهیدوس

دقیقه ۸: روی شروع هجومی تیم فوتبال استقلال و توپ ربایی یاسر آسانی موفق شد در مصافی تک به تک با دروازه بان السد دروازه این تیم را باز کند تا حساب کار یک بر صفر به سود استقلال شود.

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دقیقه ۱۰: بازیکنان استقلال باز هم می‌توانستند گلزنی کنند که با دخالت مدافع السد توپ در محوطه جریمه دور شد.

دقیقه ۱۸: بازی آرام دنبال می‌شود و توپ در اختیار بازیکان السد است.

دقیقه ۲۵: در یک ضد حمله بازیکنان استقلال در بیرون محوطه جریمه السد توپ به یاسر آسانی رسید و او اقدام به شوت‌زنی کرد که توپ او را برشام در اختیار گرفت.

دقیقه ۲۸: ضربه کلودینیهو به شکل خطرناکی از کنار دروازه حبیب فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۳۳: حسین گودرزی مدافع راست استقلال به دلیل خطا روی پدرو میگل از داور بازی کارت زرد دریافت کرد.

دقیقه ۴۰: شوت علیرضا کوشکی به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

دقیقه ۴۱: روی پاس یاسر آسانی، سعید سحرخیزان در مصافی تک به تک با برشام قرار گرفت، اما نتوانست توپ را وارد دروازه کند و توپ از بالای دروازه السد راهی اوت شد.

 در نهایت نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

نیمه دوم بازی از ساعت ۲۲:۴۹ آغاز شد.

دقیقه ۴۶: در اولین حمله بازیکنان استقلال و روی پاس یاسر آسانی، سعید سحرخیزان موفق شد در مصافی تک به تک با دروازه‌بان السد برای دومین بار دروازه تیم تیم را باز کند.

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دقیقه ۵۲: توپ در اختیار بازیکنان السد است و آنها تلاش می‌کنند تا به دروازه استقلال نزدیک شوند‌

دقیقه ۵۶: روی دفع توپ اشتباه عارف آقاسی، توپ در محوطه جریمه به روبرتو فیرمینو رسید و او با شوتی محکم دروازه استقلال را باز کرد، اما پس از بازبینی صحنه توسط VAR به علت خطای هَند بازیکن السد گل این تیم مردود شد.

دقیقه ۶۴: بازیکنان السد سراسر حمله هستند و استقلالی‌ها چشم به ضدر حمله دوخته اند.

دقیقه ۶۸: بین بازیکنان دو تیم درگیری رخ داد و صالح حردانی با کارت زرد جریمه شد.

دقیقه ۷۶: بازی آرام دنبال می شود و موقعیتی روی دروازه ها ایجاد نشده است.

دقیقه ۸۶: بازیکنان استقلال در یک ضدر حمله به سمت دروازه السد نزدیک شدند و ضربه اسماعیل قلی‌زاده در محوطه جریمه این تیم را برشام به زیبایی مهار و به کرنر فرستاد.

دقیقه ۴+ ۹۰: اسماعیل قلی‌زاده با همکاری محمدحسین اسلامی موفق شد گل سوم استقلال را به ثمر برساند.

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در نهایت این بازی با برتری ۳ بر صفر استقلال مقابل السد قطر به پایان رسید.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۰:۱۲ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
درود بر نماینده مقتدر ایران .... واقعاً لذت بردیم ... یاسر آسانی خیلی عاااااااااااااااااااااااااااالیییییییییییییییییییییییی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۰۸:۴۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
ای ول استقلال ایررررررران
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
تبارک الله
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
صادق ثقفی
۰۲:۳۰ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
هرچند خودم پرسپولیسی‌ام ❤️❤️، ولی انصافاً **یاسر آسانی** تو این بازی ترکوند! 🔥👏
دمش گرم، واقعاً لذت بردم از بازیش! ⚽️💪
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
صادق ثقفی
۰۲:۲۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
درود بر شیرمردان ایران 🇮🇷🔥
که با نتیجه قاطع **۳ بر ۰** پیروز شدند و اقتدار و غیرت ایرانی را به رخ کشیدند. 💪❤️
**این پیروزی شیرین مبارک همه مردم ایران؛ خسته نباشید قهرمانان، دمتون گرم! 🇮🇷🏆🔥**
هرچند خودم پرسپولیسی‌ام ❤️❤️، ولی انصافاً **یاسر آسانی** تو این بازی ترکوند! 🔥👏
دمش گرم، واقعاً لذت بردم از بازیش! ⚽️💪
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
آفرین به پسران گریز پای آبی
۰
۱
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