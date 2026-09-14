فرماندار مهریز، از آغاز به کار نمایشگاه عرضه مستقیم کالا با هدف تنظیم بازار و تأمین اقلام مورد نیاز مردم در آستانه بازگشایی مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ حسین عسکرزاده  فرماندار مهریز گفت: در راستای سیاست‌های استان و شهرستان در حوزه تنظیم بازار، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در مهریز برپا شده است تا محصولات مورد نیاز شهروندان به صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه با ۸۰ غرفه برپا شده و انواع کالا‌های مورد نیاز مردم، از جمله نوشت‌افزار، کیف و کفش و اقلام اساسی و مایحتاج عمومی در آن عرضه می‌شود.

فرماندار مهریز هدف از برگزاری این نمایشگاه را تأمین نیاز‌های مردم، به‌ویژه در آستانه بازگشایی مدارس و کمک به اجرای سیاست‌های تنظیم بازار در شهرستان عنوان کرد.

وی یاد آور شد: نمایشگاه عرضه مستقیم کالا تا ۲۷ شهریورماه در سالن چندمنظوره واقع در بلوار هفتم تیر مهریز برپاست و شهروندان می‌توانند از ساعت ۱۷ تا ۲۲ از این نمایشگاه بازدید و کالا‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند.

برچسب ها: نمایشگاه کالا ، تنظیم بازار ، بازگشایی مدارس ، لوازم التحریر ایرانی ، شهرستان مهریز استان یزد
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