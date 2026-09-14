باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یک منبع دیپلماتیک عربستانی اعلام کرد که محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان، فردا برای یک سفر رسمی یکروزه به مصر میرود و با عبدالفتاح السیسی، رئیسجمهور این کشور، و شماری از مقامهای ارشد آن دیدار خواهد کرد.
این منبع به این رسانه گفت که تأمین آزادی کشتیرانی در تنگه بابالمندب و جلوگیری از تبدیل وضعیت ورودی دریای سرخ به تهدیدی دائمی برای کشتیرانی بینالمللی، و حفاظت از جریان عبور کشتیها از تنگه هرمز و بابالمندب در این دیدار بررسی میشود.
وی افزود که بررسی تحولات خاورمیانه، از جمله اوضاع سودان و سومالی و آخرین تحولات فلسطین و سوریه، و تقویت همکاریهای دوجانبه میان مصر و عربستان در حوزههای مختلف با هدف پیشبرد اولویتهای توسعهای و منافع مشترک دو کشور، از مهمترین محورهای گفتوگو میان دو طرف خواهد بود.
این منبع احتمال داده است که موضوع پیوستن مصر به پیمان سهجانبه مکه، متشکل از عربستان، ترکیه و پاکستان، در این سفر مطرح نشود.
منبع: مصری الیوم